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大陸商務部承諾擴大開放外企在陸經營

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激，21日赴北京中關村生命科學園調查，並主持召開外資企業圓桌會。康明斯、諾和諾德、ABB等30多家外資企業代表參加。大陸商務部官網
大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激，21日赴北京中關村生命科學園調查，並主持召開外資企業圓桌會。康明斯、諾和諾德、ABB等30多家外資企業代表參加。大陸商務部官網

大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激主持外資企業圓桌會時承諾，大陸將堅定不移擴大高水準對外開放，為外資企業在華經營提供穩定性和確定性。

大陸商務部官網發布，凌激21日赴北京中關村生命科學園調查，並主持召開外資企業圓桌會。康明斯、諾和諾德、ABB、丹納赫等30多家外資企業代表參加，北京市副市長唐文弘出席。

凌激指出，北京在營造良好營商環境、擴大服務業開放方面持續發揮示範作用，大量外資企業看好北京發展前景並持續在京佈局，投資科技創新，打造良好的產業生態。

根據商務部通報，與會外企代表表示，北京創新要素集聚、營商環境優越，為企業在京發展提供了廣闊空間，堅定了企業繼續擴大在華投資的信心，願繼續紮根北京、深耕大陸，積極參與大陸高品質發展。

商務部、工信部、國家衛生健康委、國家智慧財產局、國家藥監局及北京市相關單位參加活動，並現場回應企業提出的問題和建議。通報未公布具體問題及回應內容。

北京 大陸商務部 大陸

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