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京東方將投資半導體玻璃基板產線

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
京東方董事長陳炎順22日在北京國家會議中心二期舉行的公司年度活動IPC2026開幕式上發表主題演講時表示，公司正準備投資半導體玻璃基板量產線，可望將取代矽材料的技術。。圖為京東方展位。京東方官網
京東方董事長陳炎順22日在北京國家會議中心二期舉行的公司年度活動IPC2026開幕式上發表主題演講時表示，公司正準備投資半導體玻璃基板量產線，可望將取代矽材料的技術。。圖為京東方展位。京東方官網

京東方董事長陳炎順22日在北京國家會議中心二期舉行的公司年度活動IPC2026開幕式上發表主題演講時表示，公司正準備投資半導體玻璃基板載板（Glass Core Substrate，簡稱 GCS，台稱「玻璃基板」）量產線，可望將取代矽材料的技術。

半導體玻璃基板是下一代先進封裝的關鍵材料，用來取代傳統有機樹脂（如ABF載板）核心層，擔任晶片與電路板之間的超平坦轉接橋樑。

快科技報導，陳炎順透露，京東方從三年前就已開始對半導體玻璃基板技術展開研發，目前正與客戶共同開發相關產品。

陳炎順表示，京東方將進一步鞏固作為公司成長基礎的顯示產業，並正把光電融合技術擴展到半導體玻璃基板與鈣鈦礦等新領域。

據了解，半導體玻璃基板主要分為玻璃芯、玻璃中介層和玻璃載板等類別，被業界視為將取代矽材料的技術。

隨著人工智慧需求擴大、半導體基板尺寸不斷增大，玻璃芯等先進封裝技術正受到更多關注。由於顯示廠商在玻璃基板加工方面累積了經驗，主要面板企業紛紛對半導體玻璃基板技術表現出興趣。

陳炎順提出了「1+4+N+生態」的業務結構，其中「1」指作為主力的顯示業務，「4」則涵蓋物聯網、感測器與解決方案、MLED、智慧醫療與工程融合等領域。

他也從2024年起以「N次曲線」解釋產業與企業的成長理論，認為產業和企業經歷初期成長後會遇到瓶頸，透過再次創新仍能獲得新的成長。

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