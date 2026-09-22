AI巨浪引關注！ 洪申翰：APEC部長會議聚焦勞動市場對策

勞動部長洪申翰赴陸出席第8屆APEC人力資源發展部長會議，22日下午返台，並接受媒體聯訪。他分享，此次部長會議，各會員都非常聚焦在AI高科技快速發展下，勞動市場跟人口變遷下的具體因應。因此，部長會議中通過了一份共識性的聯合聲明，包括一份針對AI發展下促進就業的附錄。

洪申翰表示，這次到南京的行程，最主要目的很簡單，就是希望在勞動、人力資源的領域，更深度參與國際多邊平台，也希望提高未來參加亞太區域跨國合作的機會。此行幾項目標，都有很好的達成，感謝專業代表團的成員，及外交部、陸委會大力協助，也感謝陸委會秘書長羅文嘉出借登機箱。

洪申翰說明，我方是APEC正式、完整的會員，依照APEC規定，擁有跟各會員同等的所有權利。此次會議主辦方中國大陸，確實是依照APEC規定，來做相關會議跟權利的安排，這與我方一直堅持對等、尊嚴的要求是一致的。

洪申翰指出，此次部長會議，各會員都非常聚焦在AI高科技快速發展下，勞動市場跟人口變遷下的具體因應。因此，部長會議中通過了一份共識性的聯合聲明，包括一份針對AI發展下促進就業的附錄。在此共識下，未來區域間將進行更多專業性的合作。

洪申翰提到，比方說勞工的社會權利保障，或AI發展下的再技能化（Reskilling）等合作，也會有越來越好的基礎和空間。尤其APEC其實是一個非常強調合作的平台架構，針對這部分，未來跟其他國家可以有更多合作機會，這也是我方非常期待的事情。

外界關注政治角力方面，洪申翰清楚說明，此行他沒有辦理台胞證，因此也沒有使用，而是依照APEC慣例使用邀請函赴陸，並且守住對等尊嚴的要求。我方在APEC的正式會籍名稱，就是Chinese Taipei，在APEC秘書處協助之下，中方有按照APEC規定，給予我方跟其他會員國同等的權利。

身為蔡英文前總統及賴清德總統任內，十年來代表政府第一位赴陸最高層級的官員，洪申翰認為，其實回到台灣感覺真的比較輕鬆。此行仰賴團隊齊心協力專業的協助，才能完成任務，這真的不是他自己一個人就能夠完成的事情。

洪申翰表示，團隊真的很重要，尤其台灣的國際參與，更是需要各種專業團隊的協力才能完成。不過這也是他們的使命，不管是從勞動專業的角度，或從各種國際參與的角度，未來大家還是會一起來努力達成目標。