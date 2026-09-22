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川習會前 大陸加強易製毒化學品出口管制

中央社／ 台北22日電

川習會前，中國商務部今天表示，為加強易製毒化學品出口管理，商務部會同公安部、應急管理部、海關總署及國家藥監局，調整對美國等特定國家及地區出口的易製毒化學品管理目錄。

據中國商務部網站，此次新增2項化學品至「向特定國家（地區）出口易製毒化學品管理目錄」附件第一部分的，分別為「1-苯乙基-4-氧-3-哌啶甲酸甲酯」及「1-苯乙基-4-氧-3-哌啶甲酸乙酯」。

根據新規，向美國、墨西哥及加拿大出口上述目錄第一部分所列化學品，須申請出口許可；向緬甸、寮國及阿富汗出口目錄第二部分所列化學品，也須申請許可。至於出口至其他國家及地區，則不需申請許可。

此外，新華社22日報導，中國國家禁毒委員會辦公室22日發布「關於防範美托咪定和酒石酸流入非法渠道用於製毒的警示通告」，以防範「美托咪定」和「酒石酸」用於製毒。

據公開資料，美國當局今年稍早時曾通報，指「美托咪定」（Medetomidine）在美國非法芬太尼（Fentanyl）與毒品市場中的檢出率正在大幅增加。

酒石酸（Tartaric acid）常用作酸味劑、抗氧化劑等，也應用於製藥等，本身不能直接製作成毒品，但存在被非法用於製毒的風險。

美國曾指控中國境內的芬太尼前體化學品流入美國，助長芬太尼危機，並因此對中國加徵關稅。其後，中國承諾採取措施，阻止用於製造芬太尼的前體化學品流入美國。

中國國家主席習近平將於23日至25日對美國進行國是訪問，這是今年內中美元首第二次會面，雙方將就彼此關切議題會談。

川習會 化學 緬甸

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