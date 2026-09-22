香港研究指股票散戶掌握公司現金流 有助減少投資損失

在香港股票市場，一般散戶普遍被認為是失利居多，最後都是「基金大鱷的點心」，香港嶺南大學為此研究個中原因並發表報告表示，散戶若能掌握公司「帳面盈利」和「實際現金流」的概念，可以減少盲目追買股票和損失。

嶺大今天公布，該校金融學系副教授趙小峰與河南大學、香港中文大學（深圳）學者組成的研究團隊，早前研究了中國和美國4671檔股票（中國2284檔，美國2387檔），分別為每檔股票建立獨立網頁，提供公司「帳面盈利」與「實際現金流」的基本概念，並提供計算和分析相關數據的教學材料。

研究團隊接著透過社群媒體平台，教育投資散戶了解「帳面盈利」與「實際現金流」的分別，並教授他們如何分析相關公司的數據。

據公布，相關學者之所以研究這個題目，是因為過往研究發現，投資散戶較易過度重視公司的帳面盈利而追買相關股票，「令股價在公布業績後先出現較大升幅、其後再回落的情況」。

研究結果顯示，散戶在接受完整教育後，他們在公司業績公布前後，對相關股票的買入行為明顯減少，中國及美國市場都觀察到類似結果；這顯示出完整教育可以令散戶較少因為公司的帳面盈利而追買股票，從而減少相關股票在業績公布後「先升後回」的情況─散戶可因此減少損失。

趙小峰表示，隨著社群媒體日益成為投資者獲取資訊的管道，投資者可從網上接觸到大量股票資訊，不少內容更以短時間獲利為賣點，容易令投資者在未充分了解公司的基本情況下，盲目跟風買入股票，最終可能蒙受損失。

他說：「實驗證明，針對投資者在分析股票時真正需要的知識，提供具體而實用的教育內容，可以改變投資者的買入行為，減少因只看帳面盈利而作出的追買。投資者若只看一家公司的盈利高低，未必能準確判斷該公司的盈利質素及股票價值。該公司公布盈利增加，亦並不代表該股票一定值得追買，關鍵還要看盈利當中有多少來自實際現金流，以及這些盈利能否持續。」

據公布，這項研究結果近日在會計學界國際頂尖期刊「會計與經濟學雜誌」（Journal of Accounting andEconomics, JAE）發表。