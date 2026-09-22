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巴西總統：烏拉圭授權使用對大陸牛肉出口剩餘額度

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
巴西總統魯拉（右）21日在紐約與烏拉圭總統奧爾西會面。圖／取自魯拉X平台
巴西總統魯拉（右）21日在紐約與烏拉圭總統奧爾西會面。圖／取自魯拉X平台

巴西總統魯拉21日表示，烏拉圭已授權巴西使用後者對中國大陸牛肉出口配額的剩餘額度。

中國大陸是巴西牛肉的最大買家，2025年巴西出口350萬噸牛肉裡有170萬噸銷往大陸市場。21日，魯拉（Luiz Inácio Lula daSilva）在紐約與烏拉圭總統奧爾西（Yamandú Orsi）會面後，在社媒X發文稱：「我對烏拉圭授權巴西使用其對華牛肉出口配額剩餘額度表示感謝。」

2025年12月31日，大陸商務部發布公告，對進口牛肉實施保障措施，措施形式為「國別配額及配額外加徵關稅」，即當一國牛肉進口數量達到該國年度配額數量的第3日起（含當日），進口經營者在進口牛肉時，應在現行適用關稅稅率的基礎上加徵55%關稅。該部發言人強調，對進口牛肉實施保障措施，旨在階段性幫助國內產業渡過難關，而非限制正常牛肉貿易。

7月時，美國金融服務公司StoneX在1份報告指出，從去年11月到今年6月，巴西已用掉其110萬噸配額中的98.5%，並預計該配額將在8月前用盡。

今年稍早，巴西牛肉行業組織ABIEC估計，由於北京的限制，以及近期巴西肉類出口至歐盟的限制，巴西2026年牛肉出口總量預計將同比下降10%。

烏拉圭 巴西 餘額

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