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2026中國算力城市榜 北京杭州深圳居前3
中新社報導，據「2026年中國人工智能計算力發展評估報告」，北京、杭州、深圳目前位列中國人工智慧算力城市排行榜前3名，上海、廣州、成都、南京、武漢、濟南、蘇州進入前10。
報導說，上述報告由國際數據公司聯合浪潮信息在昨天舉行的AICC2026人工智慧計算大會中公布。
據報告，北京憑藉完整的算力供給產業鏈、實力雄厚的模型與人工智慧應用企業而穩居首位；杭州依託人工智慧AI創新企業集群和網際網路產業基礎以及在大模型、具身人工智慧等領域的持續發展位居第2；深圳作為AI服務器與算力晶片製造的重要基地，憑藉深厚的算力供給產業基礎而居第3。
報告提到，中國人工智慧算力市場規模今年將達到515億美元，年增37%，並在2030年達到1501億美元。
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