機器人企業IPO過熱 大陸官方踩煞車

路透引述知情人士表示，大陸監管機關正為一波尋求上市的人形機器人公司熱潮踩煞車，並審查飆升的估值以及與政府支持專案是否反映商業需求。

財聯社報導，已有投行人員收到提醒，內容涉及包括機器人行業在內的硬科技IPO，若行業地位不夠突出，上市進程可能受到影響。某券商表示，投行人員並非以窗口指導方式接到通知，相關內容更多旨在壓實保薦機構的前端把關責任。

至於機器人IPO企業審核導向，投行人士表示，主要指向企業是否形成可持續的商業閉環，具體有三點：一是機器人企業需具備持續、真實、可複製的經常性營業收入，並非靠依賴政府補貼、關聯交易、一次性收益或「數採中心」模式粉飾業績；二是機器人企業盈利方向或需呈現虧損持續收窄趨勢；三是需具備規模化產品出貨能力、穩定的客戶群體與真實的落地場景，避免僅停留在實驗室的概念性企業。

然而，人形機器人企業上市熱情並未減退。當前A股有三家人形機器人企業排隊，分別有樂聚智能、越疆科技、雲深處，其中僅越疆科技過會，其餘兩家均在問詢階段。

人形機器人行業第一股宇樹科技，其上市後的過山車表現以及行業估值泡沫風險的逐漸暴露，被視為觸發審核趨嚴的因素之一。

宇樹科技8月19日上市首日收盤價較發行價上漲460%，之後連續多日下跌。截至9月20日，較上市首日收盤價下滑39%。