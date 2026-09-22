顯示器產業鏈全面吹起漲風

大陸面板三巨頭不約而同調升報價之際，終端監視器（Monitor）產品價格同步蠢動，整個顯示器產業鏈從上到下吹起漲價風。

中國大陸研調機構洛圖科技（RUNTO）最新報告顯示，大陸電競顯示器8月線上市場均價為人民幣1,168元（約新台幣5,533元），較一年前上漲約7%。這一輪顯示器漲價的根源，在於整條產業鏈的成本壓力持續累積、傳導和釋放，包括驅動晶片、主板、電源元器件、背光模組等核心料件。

AI算力需求引發的記憶體大缺貨狀況，除了推升記憶體、固態硬碟價格上漲，也牽動終端產品監視器價格蠢動。本季是黑色星期五與耶誕節年底購物旺季備貨期，又逢萬物皆漲的2026年，3C通路商直言，今年年底傳統購物旺季買氣恐難逃衝擊。

業界直言，儘管監視器並非密集使用記憶體的產品，但產業所需的控制板、晶片及配套電子物料，均身處整體半導體產能偏緊的大環境中，採購成本同步抬升，放大監視器整機成本增加的壓力。

研調機構集邦科技（TrendForce）認為，即便本季監視器面板需求較為疲弱，但零組件端成本壓力持續攀升，面板廠對價格態度相當堅持。若電視面板上漲趨勢確立，顯示器面板也將跟進調漲以舒緩成本壓力。預估9月主流規格的顯示器面板價格持續維持平穩態勢。