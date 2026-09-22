陸面板3巨頭漲價與減產 拉高產品均價

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
大陸面板三巨頭京東方、華星光電、惠科不約而同發出漲價通知，最快本月起調漲面板價格，漲幅依不同客戶與應用而定，三大廠同時會在大陸10月長假期間休假與減產，透過產品漲價與降低產出「雙管齊下」，拉高產品均價（ASP）企圖心顯著。圖／騰訊網
大陸面板三巨頭京東方、華星光電、惠科不約而同發出漲價通知，最快本月起調漲面板價格，漲幅依不同客戶與應用而定，三大廠同時會在大陸10月長假期間休假與減產，透過產品漲價與降低產出「雙管齊下」，拉高產品均價（ASP）企圖心顯著。圖／騰訊網

大陸面板三巨頭京東方、華星光電、惠科不約而同發出漲價通知，最快本月起調漲面板價格，漲幅依不同客戶與應用而定，三大廠同時會在大陸10月長假期間休假與減產，透過產品漲價與降低產出「雙管齊下」，拉高產品均價（ASP）企圖心顯著。

京東方、華星光電、惠科不僅是大陸面板三巨頭，更是全球前三大面板廠，三大廠全球LCD面板市占合計超過六成，有價格絕對話語權。

過往這三家陸企甚少不約而同發出漲價通知，這次卻同一時間要調升價格，並且都要在十一長假休假減產，業界認為，這意味接下來面板價格「漲定了」，群創（3481）、友達（2409）本業迎來利多。

展望市況，群創認為，電視面板可望有穩定成長，不管是量、價格成本控制亦得宜，將持續審慎關注中東地緣政治發展、能源及關鍵零組件成本等總體經濟變數，靈活應對市場變化，以維護穩健的營運表現。

友達表示，謹慎看待產業前景，持續檢視市場動態及客戶需求，聚焦於產品組合優化與庫存控管，以支撐營收與獲利穩定。

陸媒引用消息人士談話指出，京東方、華星光電及惠科罕見不約而同發出漲價函通知客戶，華星光電及惠科將自本（9）月起率先上調部分產品報價；京東方則會晚一個月，於第4季實施新價格。

不同於過去因供過於求導致的跌價，此次面板漲價是陸企「主動控盤」。業內人士估計，部分大陸面板廠生產線開工率已降至70%左右，透過刻意減產抑制供給，成功將市場主導權握在手中。

研調機構集邦科技（TrendForce）發布最新產業研究指出，預估10月起大陸三大面板廠的5代以上大世代線產能稼動率，將月減4.2個百分點，降至79.6%，透過調整供給，為第4季面板價格維穩創造有利條件。

集邦表示，京東方、華星光電及惠科考量營運策略、降低庫存累積風險，以及維持電視面板市場價格穩定等因素，主要鎖定電視面板廠區，規劃透過大陸10月長假期間執行休假及減產。

集邦推估，大陸面板三巨頭後端組裝產線休假天數規劃分別為：惠科H1廠休假七天；H2、H4廠休五天；H5廠休三天。華星光電 T1、T6及T10廠均休假七天。京東方10.5代線休假四至五天。

面板 漲價 京東方

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