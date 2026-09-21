陸「924」救市迎兩周年…電子超越銀行成A股第一大行業

大陸官方救市A股「9·24行情」兩周年將近，A股整體市值從人民幣81.67兆元增長至129.49兆元，整整多人民幣47.82兆元，增幅達58.5%。其中，電子行業成為增量之王，總市值由人民幣6.12兆元增長至人民幣24.81兆元，增幅達305%，超越銀行成為A股第一大行業，陸產業地圖正在重塑。

在市值增量分布上，第一財經報導，按申萬數據，電子行業貢獻18.69兆元，獨佔39.1%，是當之無愧的增量核心；銀行以4.16兆元位列第二，機械設備、通信、有色金屬分別以3.79兆、3.58兆、3.00兆元緊隨其後。

前述五個行業合計貢獻了超過33兆元，佔全市場增量近七成。其餘增量則分散在基礎化工（1.75兆元）、電力設備（2.77兆元）、醫藥生物、國防軍工、計算機等行業，單行業貢獻在1兆至3兆元之間。

兩年以來，有色金屬、機械設備的市值增幅也都超過了100%。銀行則以35%的增幅貢獻了4.16萬億元的增量。圖譜的另一面，食品飲料市值回落13%，房地產原地踏步，煤炭、鋼鐵、交運僅溫和跟漲。

值得注意的是，本輪資本的「選票」高度集中。電子、通信、有色、機械等與AI基建、高端製造高度相關的行業，幾乎獨佔了A股的市值增量，分野明顯。

報導分析認為，支撐電子市值量級的是一條完整的AI硬體產業鏈。從記憶體、AI晶片、GPU，到半導體設備、PCB及其上游覆銅板、電子布，景氣度的傳導沿著產業鏈層層擴散，使得電子行業內部從設計、製造到材料等產業各環節迎來價值重估。

「924」救市政策指的是2024年9月24日央行、金融監管總局、證監會聯合推出的一攬子金融政策，核心是降准降息、穩樓市和穩股市，政策公布當天，滬指大漲4.15%，6天內最高上漲超千點。但據中國證券業協會（中證協）聯合頭部券商開展的抽樣統計數據，截至2026年6月下旬，A股散戶中虧損帳戶佔比確為79%—82%，盈利帳戶僅佔19%—21%，持平帳戶佔比僅為1%—3%。