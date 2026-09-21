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宇樹科技暴跌引海嘯 陸監管機構對尋求上市人形機器人企業踩剎車

中央社／ 台北21日電
中國監管機構正對一些尋求上市的人形機器人公司踩剎車，這輪放緩主要由人形及四足機器人製造商宇樹科技上市後的劇烈股價波動所觸發。圖為宇樹科技人形機器人。路透
中國監管機構正對一些尋求上市的人形機器人公司踩剎車，這輪放緩主要由人形及四足機器人製造商宇樹科技上市後的劇烈股價波動所觸發。圖為宇樹科技人形機器人。路透

路透社今天報導，中國監管機構正對一些尋求上市的人形機器人公司踩剎車，並重點審視這些企業攀升的估值以及與官方支持項目相關的營收是否真正反映商業市場需求。

報導引述消息人士說，這輪放緩主要由人形及四足機器人製造商宇樹科技上市後的劇烈股價波動所觸發。

宇樹科技8月19日在陸股科創板上市首日，盤中最高觸及人民幣1100元，但公司股價21日已跌至499.73元。

消息人士稱，監管機構已透過非正式的「窗口指導」暫緩部分人形機器人企業的上市進程。

其中一名知情人士說，人形機器人企業首次公開發行（IPO）目前實際上已被凍結；另一名消息人士則指並沒有正式禁令，而是針對該行業的特定放緩措施。

報導指出，這一監管動作凸顯北京正試圖為中國當前最火熱的其中之一投資主題降溫，抑制投資者過度亢奮，同時又不削弱已列為國家重點發展方向的相關技術。

科技媒體The Information此前援引知情人士報導，中國證監會近日向部分投行和投資機構發出非正式指導表示，將提高人形機器人企業IPO獲批門檻。

千創資本風險投資人王利杰形容，機器人行業當前的投資浪潮是一種「運動式創新」，也就是企業和資本蜂擁進入政策支持領域所形成的熱潮。

王利杰稱，針對具身人工智慧的炒作程度已經超過中國此前網際網路和新能源投資熱潮。一些工業機器人製造商正轉向人形機器人領域，而初創企業估值也迅速攀升。

報導說，目前至少6家中國人形機器人企業正在籌備上市，包括雲深處科技、自變量機器人和智元機器人。3家公司都未回應有關監管機構是否已放緩其上市計畫的置評請求。

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