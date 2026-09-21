特斯拉派員稽核中國供應商資格 準備投產人形機器人

中國業界消息人士透露，美國特斯拉（Tesla）旗下的機器人團隊上週前往拓普集團、三花智控、均勝電子等企業分布在長三角地區的工廠，展開審廠（供應廠資格稽核）工作。先前有消息傳出，特斯拉機器人團隊已在浙江寧波審廠，受到業界關注。

綜合澎湃新聞等中國媒體報導，上述企業主要供應的是人形機器人的關節模組、致動器、精密結構件等核心機電零件，屬於機器人的供應鏈。

消息人士提到，在特斯拉審廠前，這些企業都已經拿到了特斯拉人形機器人的訂單，「只是或多或少的區別」。至於審廠將著重對相關產線品質、是否合規等進行評估，審廠通過後很快就會開始生產。

這名人士說，特斯拉審廠工作並非網傳只在寧波展開，其機器人團隊這次走訪範圍涵蓋杭州、上海等長三角地區的機器人供應鏈企業。而基本上，相關企業也都是特斯拉先前在汽車方面就已有合作關係的供應鏈企業。

先前有消息指稱，特斯拉計劃今年生產數千台人形機器人。報導指出，特斯拉此次開啟供應鏈審廠作業，代表其人形機器人量產工作更推進一步。

根據報導，即將量產的是特斯拉第3代人形機器人，也是其第1款量產機型，單機長期目標成本為2萬至3萬美元（約新台幣63.5萬至95.3萬元）。

報導提到，特斯拉汽車供應鏈上的部分中國企業已布局機器人產業多年。根據公開資訊，像是拓普集團的關節執行器、靈巧手等零件，即已供應中國的宇樹科技、智元機器人等人形機器人大廠。