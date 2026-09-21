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深圳舉辦模擬無人機競速賽 分析：可為國防領域訓練

中央社／ 香港21日電

中國大陸深圳市19日據報舉辦了一場模擬無人機競速賽，目的既是為低空經濟儲備人才，也可作為國防領域訓練。

綜合陸港媒體的報導，這項比賽在深圳南山舉行，也是全球首場屬於國家級別的模擬無人機競速賽，64名參賽者從1557名線上報名選手中脫穎而出，獲得線下決賽資格。

報導表示，參賽者不限戶籍、職業與專業背景，當中不少是青少年，在比賽中排名前16名的選手可以獲得獎金，其中冠亞季軍分別獲人民幣1萬元、5000元、2000元。

據報導，這場比賽由中國國家體育總局、中國航空運動協會主辦，深圳站是全中國第一站，在南山區海上世界文化藝術中心舉辦。

模擬無人機競速是近年在國際上快速興起的新型航空科技體育項目，它與傳統模擬飛行不同之處是以第一視角高速穿越賽道、比拚毫秒級反應與操控精度為核心。

報導表示，目前中國大陸無人機飛手、巡檢操作員、應急救援操控員乃至未來的電動垂直起降飛行器飛行員都有供應缺口，而真機訓練成本高，大量培養難以展開。

星島日報今天在報導中引述中國大陸專家分析，這不僅是一場電競賽事，還可應用於無人機技術人員教學，甚至國防領域的訓練。

報導並表示，低空經濟面臨的核心約束之一是人才供給，真機普及成本太高，模擬器可實現極低門檻普及，是無人機人才儲備的前置入口。

深圳 無人機 國防

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