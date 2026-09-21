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江蘇金壇鹽穴儲能 啟動

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
江蘇金壇鹽穴空氣儲能項目外景。本報德陽傳真
江蘇金壇鹽穴空氣儲能項目外景。本報德陽傳真

近日，位於江蘇常州金壇區的世界最大鹽穴壓縮空氣儲能項目兩台機組完成整組啟動，設備運行狀態穩定，標誌著大陸大容量鹽穴壓縮空氣儲能關鍵核心技術、整套系統集成能力取得重大突破。

鹽穴壓縮空氣儲能電站被稱作電網的「超級充電寶」，依靠地下密閉的巨大鹽洞存空氣。夜裡用電人少、電力有餘時，就把空氣壓縮存進地下鹽穴；白天用電高峰時，再把高壓空氣放出來推動機器發電。整個過程不用燒煤燒油，不產生碳排放，既能緩解用電高峰壓力，也能更好消納風電、太陽能等新能源，安全、壽命長，是前景廣闊的綠色儲能。

金壇鹽穴儲能項目是大陸首個鹽穴壓縮空氣儲能發電項目，也是全球首台非補燃式壓縮空氣儲能發電機組，一次可存下二八○萬度電，一年能夠完成大約三三○次充放電，還能做到幾分鐘內快速回應電網調峰需求。

值得一提的是，該項目的核心部件透平膨脹機，由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東方汽輪機）聯合大陸的清華大學、中鹽、華能攻關打造。二○二○年，項目首台空氣透平在四川德陽總裝下線；二○二一年機組沖轉並網，發出大陸大型壓縮空氣儲能電站的第一度電；二○二二年完成性能試驗，高壓缸、低壓缸效率均達到世界一流水準。東方汽輪機用三年時間，完成壓縮空氣儲能領域的技術跨越，印證「德陽造」重大能源裝備的過硬實力。

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