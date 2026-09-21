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千尋智能：機器人進駐家用 尚需數年

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

中國大陸人形機器人高速發展，新創公司「千尋智能」聯合創辦人兼首席科學家高陽近日接受外媒專訪時提出，人形機器人最快明年就能理解自然語言指令，完成大多數通用任務，但是要真正走入家庭、發揮實際作用，仍需更長時間。

路透報導，中國大陸的人形機器人在硬體技術取得令人印象深刻的進展後，如今已能按照指令衝刺、跳舞和後空翻。機器人企業正日益將重點轉向決定機器人智慧程度、並使其能夠執行更多具有經濟生產力任務的軟體領域。

千尋智能成立於二○二四年二月，總部位於杭州，是一家具身智能機器人研發企業。今年六月，公司獲得人民幣十五億元Ａ輪融資。七月，面向商用服務場景的機器人Moz二首次在ＷＡＩＣ亮相。

相比許多競爭對手利用模擬器降低模型訓練成本，千尋智能在訓練機器人大腦時，絕大部分依賴真實世界數據。團隊也發現，使用動作種類更加多元的「髒數據」（dirty data），反而能讓模型進步得更快。

高陽近日接受路透專訪時表示，「大腦」確實是整個機器人技術體系中最薄弱的一環。從研發時間看，預計到二○二七年中達到ＧＰＴ-三點○的里程碑，可以使用自然語言與機器人交談，它將執行一系列合理的實體動作，嘗試完成任務。

從應用的時間點看，高陽評估，未來一到兩年將是工業應用的初步窗口。兩年後，會看到機器人被部署到商業服務場景，執行較簡單的任務。而進入家庭，要比這兩者困難得多。

針對人形機器人是否會失控、ＡＩ發展速度是否過快等挑戰，高陽認為，隨著機器人最終將在商業場所和家庭等擁擠、難以預測的環境中與更多人類互動，具身人工智慧的安全問題正變得愈來愈重要。

一旦基礎模型進入成熟、自主的ＧＰＴ-四點○時代，研究更先進的人工智慧安全與對齊問題，就會變得更具有實際可操作性。

人形機器人

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