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陸拚AI基建 今年豪砸4.4兆 儘管投資強勁仍僅約美國20%

經濟日報／ 記者張鈺琪／綜合報導
美國諮詢公司榮鼎集團近日發布「透視中國AI融資」報告，估算今年大陸AI基礎設施資本支出將年增103%，達人民幣9,320億元（約新台幣4.42兆元），明年將進一步超過人民幣1.2兆元（約新台幣5.69兆元）。 路透
美國諮詢公司榮鼎集團近日發布「透視中國AI融資」報告，估算今年大陸AI基礎設施資本支出將年增103%，達人民幣9,320億元（約新台幣4.42兆元），明年將進一步超過人民幣1.2兆元（約新台幣5.69兆元）。 路透

人工智慧（AI）競賽持續升溫。美國諮詢公司榮鼎集團近日發布「透視中國AI融資」報告，估算今年大陸AI基礎設施資本支出將年增103%，達人民幣9,320億元（約新台幣4.42兆元），明年將進一步超過人民幣1.2兆元（約新台幣5.69兆元）。不過，即使投資增長強勁，與美國相比仍存在明顯差距。

據觀察者網報導，榮鼎集團估算，美國今年資料中心投資規模約8,000億美元（約新台幣25.44兆元），大陸AI基礎設施投資僅相當於美國投資水準的15%-20%。

近年AI產業競爭逐漸從模型能力比拚，轉向算力、晶片和資料中心基礎設施的全面競爭。美國微軟、亞馬遜、Google、Meta及甲骨文等科技巨頭持續擴大資料中心規模，透過採購AI晶片、建設雲端運算平台，為大模型訓練及商業化提供支撐。

榮鼎集團分析13家大陸上市企業後發現，大陸企業也正擴大AI投入。其中，阿里巴巴、騰訊和百度是AI基礎設施投資規模最大的企業，三家公司今年上半年資本開支合計達人民幣2,080億元，高於年初市場預期。這些企業開始更多依靠貸款和債券融資，同時透過出售部分短期投資資產取得現金，以緩解AI資本投入帶來的壓力。

不過，大規模AI支出正快速消耗企業現金流。報告顯示，阿里巴巴、騰訊和百度三家公司的自由現金流，已由去年人民幣1,700億元降至今年上半年的人民幣負160億元。相較之下，大陸AI新創面臨的資金壓力更為明顯，智譜、MiniMax、DeepSeek及月之暗面去年獲得的私募股權及創投資金合計約人民幣90億元，但今年前八個月透過私募、首次公開募股及配股等方式取得的資金已增至人民幣1,790億元。

報告指出，AI商業化仍是行業的最大挑戰。目前大陸所有AI大模型企業的年度經常性收入合計約107億美元，僅約為OpenAI與Anthropic近期收入水準的一成。

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