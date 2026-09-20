快訊

林峯正批法院讓不當黨產合法 最高行：不能憑轉型正義口號違法裁判

公務員一年逾4千人辭職！高普考報考8年少3成 網揭不想做原因

當父面前強拖出家門槍決！21歲美艷網紅慘死街頭 牆上記號洩驚天死因

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸房企老闆今非昔比 坐牢、還債或被限制高消費

中央社／ 台北20日電
恒大集團創辦人許家印（中）因涉犯財務造假等八罪，一審被判處無期徒刑。中新社
恒大集團創辦人許家印（中）因涉犯財務造假等八罪，一審被判處無期徒刑。中新社

中國房地產市場從2021年高點走下坡，曾經享盡紅利的行業老闆，如今早已風光不再。除了恆大地產創辦人許家印要把牢底坐穿，近日，「萬通六君子」之一的馮侖、已退休的前萬科董事長郁亮等人都因公司債務糾紛被限制高消費

綜合上海證券報、紅星新聞等媒體報導，曾在1991年與潘石屹等人創立房地產投資開發公司並致富的馮侖，近日被限制高消費的消息曝光，引發議論。

相關公告顯示，此次「限高令」與三亞萬通健康開發管理有限公司涉及的一起民間借貸糾紛有關，三亞邁通公司未按執行通知書指定的期間履行給付義務，法院對它採取限制消費措施。

馮侖因擔任這家公司法定代表人，也一同被限制高消費，不能乘坐飛機、入住星級酒店以及購買不動產等等。

馮侖18日晚間在微博回應稱，此事因三亞萬通與小股東之間的借款糾紛而起。他表示，這項借款未經三亞萬通任何權力機構決議，是小股東利用所控制的兩家公司公章擅自操作所致。

此外，中國房企巨頭之一的萬科企業股份有限公司13日也遭湖南省長沙市中級人民法院執行限制消費令，此案涉及金額約人民幣498萬餘元（約新台幣2341萬元）。

已退休8個月的前萬科董事長郁亮因為是案卷登記的法定代表人，亦遭限制消費措施，外出乘車、住宿、買房、子女就讀高學費的私立學校等都有限制。

另一家上市公司富力地產則在10日晚披露公司及公司法定代表人、董事長李思廉近日新增被限制高消費情形，執行法院為廣州市天河區人民法院。限高令的對象是富力地產，李思廉是關聯對象。

此次限高、失信涉及的是一筆金融借款合約糾紛。公告顯示，作為被執行人的富力地產須一次性支付申請人共約4.29億元。而富力地產卻「全部未履行」。

中國整體房市低迷已經第6年，許多房企因融資困難及建案銷售不易等造成信用危機。昔日的房地產大老闆們也因債務問題焦頭爛額，其中命運最不堪的是許家印。

曾是中國首富的許家印，今年8月20日數罪併罰被判處無期徒刑。他身後留下2.4兆元債務和逾160萬戶爛尾樓，堪稱全球規模最大的房企債務危機。

老闆 消費 三亞

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

恆大未來在何方？ 彭博：多家私募股權機構考慮重新競購恆大物業

人夫偷吃女同事！偷情時突發腦出血成植物人遭解僱 家屬怒告公司判決曝

美國加息間接影響中國房市 加劇資本外流削弱購買力

特赦公文未到暫未放行 納吉陣營籌4億罰款

相關新聞

大陸房企老闆今非昔比 坐牢、還債或被限制高消費

中國房地產市場從2021年高點走下坡，曾經享盡紅利的行業老闆，如今早已風光不再。除了恆大地產創辦人許家印要把牢底坐穿，近...

迎APEC人力資源部長會 南京舉辦近年最大規模人才交流會

亞太經濟合作組織（APEC）人力資源開發部長會9月21日將在南京舉行，圍繞人力資源配套活動也陸續開展。江蘇省20日於南京國際博覽中心舉辦近年規格最高、規模最大的大陸高校畢業生及海內外高層次人才交流大會，據悉有7,000家用人單位線上線下同步招聘10萬人，其中線下70%以上職位年薪人民幣10萬元以上。

香港簡樸房登記逾7.2萬個 占劏房總數2/3

香港第一份五年規畫提出，要在2030年內基本解決劣質劏房問題。房屋局局長何永賢19日表示，簡樸房登記期已過一半，至今收到逾7.2萬個登記，估占全港劏房總數的三分之二，登記反應理想。對於未來能否擴大資助出售房屋比例，她表示可根據市場意見調節。

美國車企團體致函川普 「勿讓中國車進入美市場」

美國汽車製造商及零組件供應商18日敦促總統川普，不要讓中國汽車業者進入美國市場。川普預定24日與中國國家主席習近平舉行峰會。

歐盟促中車自願限制出口 北京怒批：違反世貿規則

歐盟傳出要求中國自願限制混合動力汽車出口，歐盟官員直言，若中國不自行限制，歐盟將採取行動，以阻止歐洲去工業化。中國商務部指控此舉嚴重違反世貿組織規則，中共黨媒則發布評論文章，批評「以產能過剩之名行貿易保護之實」，並稱適度富餘更可成為因應市場波動的緩衝。

3私募有意競購恒大物業 擬重新報價

此前曾有意競購恒大物業集團的多家私募股權機構，傳出正考慮重新提出收購報價，競購這家香港上市的物業管理公司。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。