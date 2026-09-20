大陸房企老闆今非昔比 坐牢、還債或被限制高消費

中國房地產市場從2021年高點走下坡，曾經享盡紅利的行業老闆，如今早已風光不再。除了恆大地產創辦人許家印要把牢底坐穿，近日，「萬通六君子」之一的馮侖、已退休的前萬科董事長郁亮等人都因公司債務糾紛被限制高消費。

綜合上海證券報、紅星新聞等媒體報導，曾在1991年與潘石屹等人創立房地產投資開發公司並致富的馮侖，近日被限制高消費的消息曝光，引發議論。

相關公告顯示，此次「限高令」與三亞萬通健康開發管理有限公司涉及的一起民間借貸糾紛有關，三亞邁通公司未按執行通知書指定的期間履行給付義務，法院對它採取限制消費措施。

馮侖因擔任這家公司法定代表人，也一同被限制高消費，不能乘坐飛機、入住星級酒店以及購買不動產等等。

馮侖18日晚間在微博回應稱，此事因三亞萬通與小股東之間的借款糾紛而起。他表示，這項借款未經三亞萬通任何權力機構決議，是小股東利用所控制的兩家公司公章擅自操作所致。

此外，中國房企巨頭之一的萬科企業股份有限公司13日也遭湖南省長沙市中級人民法院執行限制消費令，此案涉及金額約人民幣498萬餘元（約新台幣2341萬元）。

已退休8個月的前萬科董事長郁亮因為是案卷登記的法定代表人，亦遭限制消費措施，外出乘車、住宿、買房、子女就讀高學費的私立學校等都有限制。

另一家上市公司富力地產則在10日晚披露公司及公司法定代表人、董事長李思廉近日新增被限制高消費情形，執行法院為廣州市天河區人民法院。限高令的對象是富力地產，李思廉是關聯對象。

此次限高、失信涉及的是一筆金融借款合約糾紛。公告顯示，作為被執行人的富力地產須一次性支付申請人共約4.29億元。而富力地產卻「全部未履行」。

中國整體房市低迷已經第6年，許多房企因融資困難及建案銷售不易等造成信用危機。昔日的房地產大老闆們也因債務問題焦頭爛額，其中命運最不堪的是許家印。

曾是中國首富的許家印，今年8月20日數罪併罰被判處無期徒刑。他身後留下2.4兆元債務和逾160萬戶爛尾樓，堪稱全球規模最大的房企債務危機。