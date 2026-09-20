迎APEC人力資源部長會 南京舉辦近年最大規模人才交流會

亞太經濟合作組織（APEC）人力資源開發部長會9月21日將在南京舉行，圍繞人力資源配套活動也陸續開展。江蘇省20日於南京國際博覽中心舉辦近年規格最高、規模最大的大陸高校畢業生及海內外高層次人才交流大會，據悉有7,000家用人單位線上線下同步招聘10萬人，其中線下70%以上職位年薪人民幣10萬元以上。

參會單位涵蓋本科院校和科研院所、中央企業、省屬國有企業、省屬事業單位、博士後流動站（工作站）、金融機構以及省內各設區市企事業單位。

踏入大會會場，央企、國企招聘攤位被前來求職的年輕人擠得水洩不通。他們準備好履歷，直接與企業工作人員現場諮詢。企業行業類別涵蓋金融、電力工程、基礎建設等，而技術人員、工程師為招聘熱門。

除了企業之外，大陸各地人才招聘平台也設攤提供現場對接諮詢，其中，中國海峽人才市場主要為福建省企業、單位提供人才諮詢對接，相關用才產業有石化、電子信息等，簡介提及該中心工作還包括兩岸人才引介。不過，據現場工作人員表示，以往他們單位都會到台灣進行人力資源相關議題的交流，最後一次交流落在2019年疫情前，之後因兩岸關係緊張，人力資源議題交流也無以往熱絡。

新華日報此前報導，招聘會採用線上線下融合模式，精準對接服務應屆高校畢業生、離校兩年內未就業高校畢業生、海內外歸國高層次人才等群體，參會單位提供職務月薪普遍在人民幣6,000元以上，最高年薪可達人民幣200萬元。

APEC人力資源開發部長會預計21日在南京舉行，據此前大陸官方訊息，本屆部長會包括三個議題：促進高質量充分就業，構建就業友好型發展方式；注重投資於人，提升職業技能培訓質效；加強社會保障體系建設，推動社會保障制度更加優化更可持續。 會議還將討論人工智能對亞太地區就業的影響，探討人工智慧賦能人力資源開發的有效路徑。

我勞動部長洪申翰也將出席21日會議，將依照APEC諒解備忘錄相關規定參會，而洪申翰此行將以引發兩岸關注。

中國海峽人才市場主要為福建省企業、單位提供人才諮詢對接，該中心工作還包括兩岸人才引介。但據現場工作人員表示，兩岸關係緊張，人力資源議題交流也無以往熱絡。記者黃雅慧／攝影