反內捲 陸市監總局：以組合拳整治內捲式競爭

大陸國家市場監管總局副局長束為在國新辦新聞發布會表示，將綜合運用標準引領、價格執法、質量監管等手段整治「內捲式」競爭，引導經營主體把功夫下在提質增效上，而不是耗在低價內耗上。

據央視新聞報導，束為指出，將優化經營主體准入管理，推動完善登記管理基礎性、通用性法律制度，深化註冊資本認繳登記制改革，進一步降低制度性交易成本，讓企業和創業者進門更方便、辦事更省心。同時，暢通市場退出渠道，推動長期未經營、停止經營的企業和個體工商戶穩妥有序退出，讓市場有進有出、吐故納新。

束為稱，將加強反壟斷和反不正當競爭執法，提升壟斷風險監測預警等技術能力，提高經營者集中審查質效。特別是對平台企業，將進一步加強數據、演算法、流量和規則監管，壓實平台企業「守門人」責任，推動平台經濟創新和健康發展。

市監總局還指出，將繼續優化消費者權益保護體系，著力整治侵害消費者權益突出問題，持續規範網絡銷售、直播帶貨等經營活動。進一步暢通消費維權渠道，推進消費糾紛多元化解、源頭化解，實現在線消費糾紛解決機制覆蓋主要網絡交易平台，讓群眾維權少跑腿、少折騰。持續優化消費環境，加強消費領域信用體系建設，努力讓老百姓買得放心、用得安心。