中國整治內捲式競爭 加速修訂價格法打擊低價傾銷

中國市場監管總局今天表示，「十五五」時期將加快推進價格法修訂，整治低價傾銷，並對惡意低價競爭企業進行調查，也會規範平台價格競爭行為，以及加強產品品質監測和抽查。

綜合中國媒體快科技、每日經濟新聞報導，中國國務院新聞辦公室20日上午舉行「開局起步十五五（2026-2030）」系列主題新聞發布會，市場監管總局新聞發言人、副局長束為表示，「十五五」時期將加快推進價格法修訂工作，研究制定關於制止低價傾銷行為的規定，指導相關行業協會制定成本測算標準，推動形成低價傾銷規制法律體系。

束為表示，執法層面，將帶頭對開展惡意低價競爭、擾亂生產經營秩序的企業進行成本調查和價格檢查，依法從嚴處理；平台治理方面，將推動實施「互聯網平台價格行為規則」，持續規範平台經濟領域價格競爭行為。

束為還表示，將加強品質風險監測和監督抽查，對價格畸低、安全風險大、以往不合格率高的產品加大抽查力度，提高電商平台、批發市場等重點領域抽查比重；深入開展網售工業產品品質安全專項治理，嚴厲打擊網路商品銷售違法違規行為。

另外，市場監管總局還將常態化部署開展反不正當競爭專項執法行動，聚焦虛假宣傳、互黑互踩、商業詆毀、商業賄賂等重點問題，依法查處一批標誌性案件。

報導指出，中國「價格法」自1998年實施，2025年7月，中國國家發展改革委、市場監管總局就價格法向社會公開徵求意見，這是價格法實施以來的首次修訂。擬進一步完善低價傾銷等不正當價格行為的認定規則，充實價格監管執法手段，完善法律責任體系。

今年7月，中國市場監管總局在2026年上半年深入整治「內捲式（無效益的過度競爭）」競爭專題新聞發布會上已披露，正在持續推進價格法修正工作。

中國市場監管總局當時還介紹，2026年上半年已查辦不正當競爭案件1萬1465件，其中網路虛假宣傳和商業詆毀案件2005件。