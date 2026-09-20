2、3個月內徹底倒閉？陸知名連鎖餐廳「西貝」登熱搜

「西貝被曝將徹底倒閉」衝上微博熱搜。消息源自於博主「理記」發文爆料稱，大陸知名連鎖餐廳「西貝」或將在兩、三個月內徹底倒閉。西貝則回應稱，正常營運，堅守品質。

據鳳凰網財經，「理記」透露，西貝創辦人賈國龍將個人承擔絕大部分債務、放棄股份，僅保留約100家營利門市交由員工自營，力爭維持3,000至4,000人的生計；目前已有逾萬名西貝員工下崗，西貝關店數量有200餘家。

西貝客服人員則表示，目前全國門市均正常運營，品牌會持續做好產品與服務，堅守品質，呼籲大眾理性看待網傳消息。

而針對「兩三個月倒閉」的傳聞，客服稱沒有收到通知。

去年9月網路「大V」羅永浩爆料「預製菜風波」後，西貝門市客流出現斷崖式下跌。賈國龍曾透露，2025年9月至2026年3月，西貝累計虧損逾人民幣6億元。

為因應虧損，西貝2026年第一季關閉102家門市（佔總數約30%）。《窄門餐眼》數據顯示，截至9月10日，西貝全國在營門市為226家。

在壓力之下，賈國龍提出「關一部分、轉一部分、保留一部分」的思路，保留核心商圈的優質門店，關掉低效門店，另有一批存量門店直接改造為新品牌，用更低客單價切入大眾餐飲市場。