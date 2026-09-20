京台科技論壇 談產業創新

第29屆京台科技論壇19日在北京亦莊舉行，大陸國台辦副主任彭慶恩致詞表示，歡迎台胞主動參與兩岸企業研發合作，共同探索兩岸科技產業創新發展路徑，大陸將用心用情傾聽台商台企心聲，支持台商台企加快轉型升級，拓展內需市場，扎根大陸更好更快發展。

論壇由兩岸企業家峰會與全國台企聯支持、大陸國台辦和北京市政府主辦，活動主題為「科技引領產業融合 數智賦能健康未來」，兩岸超過700人與會，包括台灣電電公會、工業總會、商業總會、工商協進會、三三會皆有代表參加。

彭慶恩表示，「十五五規劃」將為台胞台企在大陸發展開闢廣闊空間，大陸願意與台胞分享發展機遇與成果，開創兩岸經濟合作新局面，他說，「以合作代替對立，以融合共創未來，才是兩岸關係的正道」。

北京市長殷勇指出，本論壇29年來已促成京台兩地企業合作300多項，在京累計註冊台資企業超過4,200家，投資總額逾人民幣650億元（約新台幣3,000億元），北京將持續深化京台交流合作，為台企台胞在京發展創造更好的條件，並進一步深化京台科技合作，深入實施「兩岸科技創新中心建設三年行動」，在醫藥健康等領域促成更多項目落地，並支持台灣學子在京就業創業，以及落實對台「十項措施」。

前行政院長、兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄表示，當前供應鏈重組以及去風險化成為全球企業家必須嚴肅面對的課題，兩岸企業應該緊抓未來產業發展的藍圖跟路線，在關鍵技術供應鏈的韌性上進行戰略布局，在變局中尋求穩定，在挑戰中尋求新機遇。

大陸全國台企聯會長李政宏受訪指出，今年人工智慧（AI）發展爆發，這次論壇聚焦的三個重點，包括車聯網、智慧健康以及科技金融，有很多可以探討的方向。

前經濟部長、兩岸企業家峰會台方秘書長尹啟銘認為，台灣正積極發展AI、無人機與機器人產業，這些方面大陸已有相當好的研發成果，如果兩岸間能彼此合作，對兩岸都好。