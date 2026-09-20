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私募有意競購恒大物業

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

此前曾有意競購恒大物業集團的多家私募股權機構，傳出正考慮重新提出收購報價，競購這家香港上市的物業管理公司。

彭博引述不具名知情人士表示，太盟投資集團（PAG）、華平投資和信宸資本等正在準備報價。此前，中國恒大集團的清盤人與廣東省旅遊控股集團未能達成協議，後者一度與清盤人進行獨家談判。

恒大物業手握6億平米在管面積，在中國物管企業在管面積第五名，前四大依次是萬物雲、碧桂園服務、保利物業。潛在競購方包括太盟投資、信宸資本和廣東旅遊投資集團，收購不僅考驗資金實力，更需解決遺留問題與產業協同。這場百億級併購或將重塑物管行業格局。恒大物業6月曾表示，在與廣東省旅遊控股集團的談判破裂後，公司正在為其控股權尋找潛在買家。

中國恒大清盤進程在創始人許家印上月被判處無期徒刑後變得複雜。許家印被判犯有欺詐罪，涉及虛增資產和隱瞞負債。法院下令沒收資產，並對其旗下公司處以約人民幣158億元罰款。

中國恒大對境外債權人的欠款約為450億美元。清盤人此前一直尋求利用許家印估計價值77億美元的資產幫助償還債務。

恒大 廣東 碧桂園

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