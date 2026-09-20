哈囉出行旗下自駕企業Robotaxi完成1億美元融資

自宣布投入Robotaxi發展後，哈囉出行旗下自動駕駛企業「哈囉Robotaxi」宣布完成約1億美元新一輪融資。本輪融資由上海國投先導基金領投，閔金投、創世夥伴創投跟投，投後估值接近30億美元。

哈囉出行在2025年6月聯合螞蟻集團、寧德時代通過旗下投資主體共同發起成立上海造父智能科技有限公司，三方首期合計出資超過人民幣30億元，專注於L4級自動駕駛技術的研發、安全應用與商業化落地。

按照公司規劃，2026年至2027年，將集中深耕十餘個城市，優先在高密度區域投放，並推進首個國際運營城市落地，2027年面向全球部署萬輛級正向研發的Robotaxi車型。同年9月，阿里巴巴集團追加戰略投資。

本輪融資完成後，資金將持續用於研發投入，重點布局萬卡集群算力平台、AI大模型端到端技術迭代，以及高品質數據供應鏈體系建設。哈囉Robotaxi此前計劃建立包含不少於1,000萬clips的高質量數據集，並依託與阿里雲的合作建成萬卡級別算力集群。