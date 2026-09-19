快訊

亞運／中華代表團13種類、計110人參與開幕典禮 李洋現身觀眾席

同事不知冰櫃藏屍6天…狠心男疑預謀殺泰女友 運屍畫面曝光

旅日注意！杜鵑颱風增強為中颱 下周一影響日本關東、東北地區

聽新聞
0:00 / 0:00

美國加息間接影響中國房市 加劇資本外流削弱購買力

中央社／ 台北19日電

美國聯邦準備理事會（Fed）日前宣布升息一碼，有意見認為，美國聯準會加息會間接影響中國房市，包括加劇資本外流，間接削弱居民購買力；中美之間的利差擴闊，導致中國房貸利率不太可能下降。

微信公眾號「千秋聽雨」18日刊文表示，美國聯準會加息不會直接左右中國房價漲跌，但會通過多條傳導鏈條，間接影響中國房市，這主要體現在4方面。

第一、加劇資本外流，間接削弱居民購買力。美聯準會加息後，美元資產收益率提升，部分中國投資資金會選擇出海配置。市場上可流通的貨幣總量隨之減少，實體經濟受影響，居民收入下滑，影響房市。

第二、加重房企海外融資的壓力。不少房企會通過發行美元債券籌措資金，用來拿地、開發項目。美國開啟加息周期，美元的借貸成本增加，境外發債的門檻變高，企業需要承擔的利息也大幅增加。

第三，壓縮中國降息的操作空間。美國聯準會加息拉大了中美之間的利差，美元收益變高，容易引發資金外流。為了穩定中國國內資本環境，政府主動降息的可能性變小。因為一加一降，資本外流會更多、更快。

在這種背景下，房貸利率下降可能性不大。貸款市場報價利率（LPR）維持現狀已經算是不錯，進一步下調的可能性更小。

第四、影響外資對中國房地產的投資意願。外部高利息環境下，外資會減少對不動產的投入，為追求資金安全，存銀行賺取利息更為穩妥。

美國聯準會日前宣布升息一碼，以對抗頑固的高通膨。聯準會主席華許（Kevin Warsh）的談話，也釋放出偏向強硬的訊號。從FOMC「點陣圖」（dot plot）看，18名聯準會官員中，有16人預期今年至少還會再升息一次。

與美國情況不同，中國消費者物價指數（CPI）過去一年都在低位運行。今年8月CPI只年增0.8%，7月只年增0.5%。

中國央行主要透過政策利率和LPR等工具影響市場融資成本。作為主要政策利率的7天期逆回購利率，自2025年5月下調後已經連續15個月保持不變。LPR上一次調整也是在2025年5月，1年期和5年期以上LPR均下調10個基點。

北京商報18日報導，雖然市場一致認為美國聯準會是全球貨幣政策的核心，多個經濟體將跟隨加息，相比之下，中國則堅持適度寬鬆貨幣政策，這也是中國央行此前在公開場合反覆強調的立場。

報導引述中信證券首席經濟學家明明表示，雖然海外貨幣政策也是考量因素，美國聯準會加息帶來中美利差走闊，也會對匯率、國際資本流通存在一定影響，但預計中國貨幣政策仍然維持當前基調，流動性工具維持常態化管理。

加息 房市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

經濟日報社論／央行不升息 別讓百姓獨扛高物價

日升息1碼 日圓不升反貶…市場認為日銀「不夠鷹」

Fed升息台股會跌多久？近3次歷史數據揭答案：1個月平均跌3.99％、3年漲33.74％

人民幣升破6.7 三年半新高！分析師：短線走勢將穩中偏強

相關新聞

陸現房銷售制加速推動 確保「一手交錢，一手交房」

大陸住房城鄉建設部表示，「十五五」時期，將加快構建房地產發展新模式，推進現房銷售制，解決項目銷售「一手交錢，一手交房」的問題，實現「所見即所得」，從根本上防範交付風險。

恆大未來在何方？ 彭博：多家私募股權機構考慮重新競購恆大物業

此前曾有意競購恆大物業集團的多家私募股權機構，傳出正考慮重新提出收購報價，競購這家香港上市的物業管理公司。

哈囉Robotaxi完成約1億美元新一輪融資

自宣布投入Robotaxi發展後，哈囉出行旗下自動駕駛企業「哈囉Robotaxi」宣布完成約1億美元新一輪融資。本輪融資由上海國投先導基金領投，閔金投、創世夥伴創投跟投，投後估值接近30億美元。

iPhone 18 Pro中國開售黃牛「不收」 勃艮第酒紅也無熱度

蘋果iPhone 18 Pro系列18日在中國開賣，黃牛守在蘋果門市外，但他們已經不再對所有新機照單全收，尤其iPhone 18 Pro因電商平台的補貼已跌破發行價，黃牛直言「不收」，只有iPhone 18 Pro Max 256GB勃艮第酒紅版本加價500元(人民幣，以下同)，512GB版本加價400元，黃牛報價單上還特別標註「即時更新」。

這不能吃！繼甲醛白菜後…網紅再曝廣東「硫磺熏筍」二氧化硫超標

曾爆料「甲醛白菜」的知名短視頻博主「漁獵齊哥」18日再發視頻，指控廣東清遠有加工點違法使用硫磺熏製麻竹筍。廣東清遠市市場監督管理局同日通報，證實視頻反映情況屬實，官方已會同公安等部門現場查封違法原料與產品，並對相關人員採取措施，目前當地正對問題竹筍的流向進行緊急追溯。

「人民幣3000元大疆360元回收」…北京11月15日起禁存無人機 民眾拋售

北京市無人機全域禁存新規將於11月15日生效，北京和周圍300公里半徑範圍內的民眾將無法再擁有無人機；中國二手平台近日湧現拋售潮，許多北京市民在社群媒體分享航拍舊照，感嘆北京無人機成為「時代的眼淚」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。