美國加息間接影響中國房市 加劇資本外流削弱購買力

美國聯邦準備理事會（Fed）日前宣布升息一碼，有意見認為，美國聯準會加息會間接影響中國房市，包括加劇資本外流，間接削弱居民購買力；中美之間的利差擴闊，導致中國房貸利率不太可能下降。

微信公眾號「千秋聽雨」18日刊文表示，美國聯準會加息不會直接左右中國房價漲跌，但會通過多條傳導鏈條，間接影響中國房市，這主要體現在4方面。

第一、加劇資本外流，間接削弱居民購買力。美聯準會加息後，美元資產收益率提升，部分中國投資資金會選擇出海配置。市場上可流通的貨幣總量隨之減少，實體經濟受影響，居民收入下滑，影響房市。

第二、加重房企海外融資的壓力。不少房企會通過發行美元債券籌措資金，用來拿地、開發項目。美國開啟加息周期，美元的借貸成本增加，境外發債的門檻變高，企業需要承擔的利息也大幅增加。

第三，壓縮中國降息的操作空間。美國聯準會加息拉大了中美之間的利差，美元收益變高，容易引發資金外流。為了穩定中國國內資本環境，政府主動降息的可能性變小。因為一加一降，資本外流會更多、更快。

在這種背景下，房貸利率下降可能性不大。貸款市場報價利率（LPR）維持現狀已經算是不錯，進一步下調的可能性更小。

第四、影響外資對中國房地產的投資意願。外部高利息環境下，外資會減少對不動產的投入，為追求資金安全，存銀行賺取利息更為穩妥。

美國聯準會日前宣布升息一碼，以對抗頑固的高通膨。聯準會主席華許（Kevin Warsh）的談話，也釋放出偏向強硬的訊號。從FOMC「點陣圖」（dot plot）看，18名聯準會官員中，有16人預期今年至少還會再升息一次。

與美國情況不同，中國消費者物價指數（CPI）過去一年都在低位運行。今年8月CPI只年增0.8%，7月只年增0.5%。

中國央行主要透過政策利率和LPR等工具影響市場融資成本。作為主要政策利率的7天期逆回購利率，自2025年5月下調後已經連續15個月保持不變。LPR上一次調整也是在2025年5月，1年期和5年期以上LPR均下調10個基點。

北京商報18日報導，雖然市場一致認為美國聯準會是全球貨幣政策的核心，多個經濟體將跟隨加息，相比之下，中國則堅持適度寬鬆貨幣政策，這也是中國央行此前在公開場合反覆強調的立場。

報導引述中信證券首席經濟學家明明表示，雖然海外貨幣政策也是考量因素，美國聯準會加息帶來中美利差走闊，也會對匯率、國際資本流通存在一定影響，但預計中國貨幣政策仍然維持當前基調，流動性工具維持常態化管理。