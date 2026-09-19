香港拓遊艇經濟 下月開放「粵艇南下」

香港加快拓展「遊艇經濟」，港府官員說，最快下月實施「粵艇南下」，即廣東遊艇可南下香港駐泊，跨境休閒和消費。

港府運輸及物流局局長陳美寶說，很快會與大陸當局簽署「港艇北上」及「粵艇南下」的工作安排，最快下月實施「粵艇南下」，會適時公布詳情。

港府最新施報告再提「遊艇經濟」，說由今年五月起，港澳遊艇在大灣區內地九市自由行可獲免擔保和臨時船舶國籍登記安排，「港艇北上」已於今年六月進行首航。海事處快將與廣東海事局簽訂諒解備忘錄，同步推進落實「粵艇南下」的工作，帶動跨境休閒消費。

響應施政報告，港府運輸部門加快推動「粵艇南下」。陳美寶指當局早前已就兩項安排作部署，包括海事處推出便利內地船長考核的措施，有數人已完成有關本地水域知識評核及課程；海事處亦已建立動態實時監管系統，監察香港及其他水域撈泊區的情況，並預先與訪港的遊艇船長溝通。

在與廣東或稱大灣區實施交通便利安排上，香港先行一步的是「港車北上」及「粵車南下」，在非運營車輛跨境出入成行後，港府去年施報告首提「遊艇經濟」，說要與廣東省政府商討「港艇北上」和「北艇南下」的便利措施。推動粵港澳遊艇自由行系統建設。

所謂「遊艇經濟」，無非是遊艇來往產生的服務和消費。香港當局目標不僅在此，香港海事處六月底實施三項遊艇跨境便利措施，通過簡化審批程序、提升通關效率，在現行境外遊艇訪港政策上提供重大便利，當時說是要吸引更多粵港澳大灣區以至世界各地遊艇選擇訪港，助力香港發展成為亞洲遊艇樞紐。