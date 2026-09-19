快訊

亞運／中華代表團13種類、計110人參與開幕典禮 李洋現身觀眾席

同事不知冰櫃藏屍6天…狠心男疑預謀殺泰女友 運屍畫面曝光

旅日注意！杜鵑颱風增強為中颱 下周一影響日本關東、東北地區

聽新聞
0:00 / 0:00

恆大未來在何方？ 彭博：多家私募股權機構考慮重新競購恆大物業

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸最大的開發商之一恆大地產公司。路透
大陸最大的開發商之一恆大地產公司。路透

此前曾有意競購恆大物業集團的多家私募股權機構，傳出正考慮重新提出收購報價，競購這家香港上市的物業管理公司。

彭博引述不具名知情人士表示，太盟投資集團（PAG）、華平投資和信宸資本等正在準備報價。此前，中國恆大集團的清盤人與廣東省旅遊控股集團未能達成協議，後者一度與清盤人進行獨家談判。

知情人士稱，相關考慮仍在進行中，不一定會最終形成正式報價。

恆大物業6月曾表示，在與廣東省旅遊控股集團的談判破裂後，公司正在為其控股權尋找潛在買家。

中國恆大的清盤進程在創始人許家印上月被判處無期徒刑後變得更加複雜。許家印被判犯有欺詐罪，涉及虛增資產和隱瞞負債。法院還下令沒收其資產，並對其旗下公司處以約158億元人民幣罰款。

中國恆大對境外債權人的欠款約為450億美元。清盤人此前一直尋求利用許家印估計價值77億美元的資產幫助償還債務。

恆大物業股價今年以來在香港上漲約2%，公司市值約為16億美元。今年上半年，公司營收為人民幣69億元，淨利潤為人民幣5.17億元。

彭博

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

香港學生公寓 中資入場後…新加坡財團砸2.9億美元購酒店改建

Anthropic年營收拚破千億美元 搶11月上市 OpenAI五年現金缺口仍大

正式卸任！巴菲特致股東信稱「歲月不饒人」 波克夏董座將由兒子接班

南早：川普曾考慮將對台軍售拖到任期尾聲 現擬APEC、G20後處理

相關新聞

陸現房銷售制加速推動 確保「一手交錢，一手交房」

大陸住房城鄉建設部表示，「十五五」時期，將加快構建房地產發展新模式，推進現房銷售制，解決項目銷售「一手交錢，一手交房」的問題，實現「所見即所得」，從根本上防範交付風險。

恆大未來在何方？ 彭博：多家私募股權機構考慮重新競購恆大物業

此前曾有意競購恆大物業集團的多家私募股權機構，傳出正考慮重新提出收購報價，競購這家香港上市的物業管理公司。

哈囉Robotaxi完成約1億美元新一輪融資

自宣布投入Robotaxi發展後，哈囉出行旗下自動駕駛企業「哈囉Robotaxi」宣布完成約1億美元新一輪融資。本輪融資由上海國投先導基金領投，閔金投、創世夥伴創投跟投，投後估值接近30億美元。

iPhone 18 Pro中國開售黃牛「不收」 勃艮第酒紅也無熱度

蘋果iPhone 18 Pro系列18日在中國開賣，黃牛守在蘋果門市外，但他們已經不再對所有新機照單全收，尤其iPhone 18 Pro因電商平台的補貼已跌破發行價，黃牛直言「不收」，只有iPhone 18 Pro Max 256GB勃艮第酒紅版本加價500元(人民幣，以下同)，512GB版本加價400元，黃牛報價單上還特別標註「即時更新」。

這不能吃！繼甲醛白菜後…網紅再曝廣東「硫磺熏筍」二氧化硫超標

曾爆料「甲醛白菜」的知名短視頻博主「漁獵齊哥」18日再發視頻，指控廣東清遠有加工點違法使用硫磺熏製麻竹筍。廣東清遠市市場監督管理局同日通報，證實視頻反映情況屬實，官方已會同公安等部門現場查封違法原料與產品，並對相關人員採取措施，目前當地正對問題竹筍的流向進行緊急追溯。

「人民幣3000元大疆360元回收」…北京11月15日起禁存無人機 民眾拋售

北京市無人機全域禁存新規將於11月15日生效，北京和周圍300公里半徑範圍內的民眾將無法再擁有無人機；中國二手平台近日湧現拋售潮，許多北京市民在社群媒體分享航拍舊照，感嘆北京無人機成為「時代的眼淚」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。