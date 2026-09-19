恆大未來在何方？ 彭博：多家私募股權機構考慮重新競購恆大物業

此前曾有意競購恆大物業集團的多家私募股權機構，傳出正考慮重新提出收購報價，競購這家香港上市的物業管理公司。

彭博引述不具名知情人士表示，太盟投資集團（PAG）、華平投資和信宸資本等正在準備報價。此前，中國恆大集團的清盤人與廣東省旅遊控股集團未能達成協議，後者一度與清盤人進行獨家談判。

知情人士稱，相關考慮仍在進行中，不一定會最終形成正式報價。

恆大物業6月曾表示，在與廣東省旅遊控股集團的談判破裂後，公司正在為其控股權尋找潛在買家。

中國恆大的清盤進程在創始人許家印上月被判處無期徒刑後變得更加複雜。許家印被判犯有欺詐罪，涉及虛增資產和隱瞞負債。法院還下令沒收其資產，並對其旗下公司處以約158億元人民幣罰款。

中國恆大對境外債權人的欠款約為450億美元。清盤人此前一直尋求利用許家印估計價值77億美元的資產幫助償還債務。

恆大物業股價今年以來在香港上漲約2%，公司市值約為16億美元。今年上半年，公司營收為人民幣69億元，淨利潤為人民幣5.17億元。