哈囉Robotaxi完成約1億美元新一輪融資

自宣布投入Robotaxi發展後，哈囉出行旗下自動駕駛企業「哈囉Robotaxi」宣布完成約1億美元新一輪融資。本輪融資由上海國投先導基金領投，閔金投、創世夥伴創投跟投，投後估值接近30億美元。

2025年6月，哈囉聯合螞蟻集團、寧德時代通過旗下投資主體共同發起成立上海造父智能科技有限公司，三方首期合計出資超過人民幣30億元，專注於L4級自動駕駛技術的研發、安全應用與商業化落地。

按照公司去年規劃，2026年至2027年，將集中深耕十餘個城市，優先在高密度區域投放，並推進首個國際運營城市落地，2027年面向全球部署萬輛級正向研發的Robotaxi車型。同年9月，阿里巴巴集團追加戰略投資。

本輪融資完成後，資金將持續用於研發投入，重點布局萬卡集群算力平台、AI大模型端到端技術迭代，以及高品質數據供應鏈體系建設。哈囉Robotaxi此前計劃建立包含不少於1000萬clips的高質量數據集，並依託與阿里雲的合作建成萬卡級別算力集群。

數據層面，公司正進一步完善覆蓋採集、自動化標注與清洗的全鏈路數據供應鏈，為端到端模型的高頻訓練與持續進化提供支撐。

艾媒諮詢執行長張毅表示，與領先企業相比，哈囉Robotaxi目前所處階段仍偏早。文遠知行、小馬智行的車輛已運營相當長時間，規模達到千輛以上，部分城市還實現了單車成本優化；而哈囉的車輛規模還相對較小，城市示範運營也剛剛起步。這輪投資重點放在算力集群、端到端模型等方面，說明哈囉對技術迭代的優先位置比較看重。

張毅指出，Robotaxi已形成較為分明的競爭格局，第一梯隊包括蘿蔔快跑等，第二梯隊則包括滴滴、哈囉等。目前階段已從早期的算法Demo競賽，轉向量產車隊、城市合規經營密度及單車經濟性的綜合比較。

張毅還表示，從產業趨勢看，純算法融資窗口正在收窄，具備造車、能源、流量及地方城市資源組合能力的玩家，整體資本認可度會更高。同時，對於安全接管、試點審批等環節，行業也會越來越看重。

至於哈囉的核心競爭力，他認為，哈囉更應從經營端和結構化差異中尋找能力，而不是直接追逐全流程算法。將股東方資源整合起來，可能是哈囉的機會所在。目前所有試點品牌無法覆蓋全國，區域突破仍然十分重要。