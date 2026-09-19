劉兆玄：兩岸應在關鍵技術供應鏈韌性上進行戰略佈局

第29屆京台科技論壇19日上午在北京亦莊開幕，前行政院長、兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄表示，當前供應鏈重組以及去風險化成為全球企業家必須嚴肅面對的課題，兩岸企業應該緊抓未來產業發展的藍圖跟路線，在關鍵技術供應鏈的韌性上進行戰略佈局。

劉兆玄在開幕式致詞表示，當前全球經貿環境劇烈變動，國際貿易法規頻繁改變，各國的關稅政策不定，以及日益複雜的貿易爭端，使得供應鏈重組以及去風險化成為企業家必須嚴肅面對的課題。在這樣的大環境之下，兩岸企業更應該緊抓未來產業發展的藍圖跟路線，在關鍵技術供應鏈的韌性上進行戰略佈局，「在變局中尋求穩定，在挑戰中尋求新機遇」。

大陸全國台企聯會長李政宏在論壇期間受訪指出，今年AI發展爆發，這次論壇聚焦的3個重點，包括車聯網、智慧健康以及科技金融，有很多可以探討的方向。他自己認為智慧健康，也就是生物醫藥領域非常值得探索，因為AI能夠大幅縮短創新藥、疫苗，甚至標靶治療的研發時間。

談到台灣和北京分別在AI領域有哪些新的發展？李政宏指出，大陸擁有非常豐富的應用場景，以及龐大的市場，而台灣在關鍵零組件，不管是AI半導體、封裝測試、伺服器，還是高端伺服器等領域，都具有非常強大的製造優勢。如何讓彼此進一步結合，普及到百工百業，會是下一步值得看好的方向。

前經濟部長、兩岸企業家峰會台方秘書長尹啟銘受訪強調，兩岸產業合作交流對兩岸是有幫助的，雙方各有各的強項，台灣過去20年主要發展在半導體、IC、電腦服務，但整個產業都偏重這些領域，對台灣長期發展並不是好事，台灣產業要多元化、多角化，產業結構能改善才好。

尹啟銘指出，台灣現在正積極發展AI、無人機與機器人產業，這些方面，大陸方面已經有相當好研發成果，如果兩岸間能彼此合作，對兩岸非常好。

對於美中政府即將展開首次AI對話，李政宏認為，以「安全」為由的限制，反而可能阻礙AI發展，大家應該談談AI未來該往哪裡發展？安全監管的界線在哪裡？彼此有哪些可以共同協作的地方？這樣才有助於人類文明整體往前進步。

談及「非紅」產業鏈，李政宏表示，這其實是一種自我制約，如果兩岸企業能夠強強結合、優勢互補，才是更好的發展方向。

第29屆京台科技論壇19日上午在北京亦莊開幕，前行政院長、兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄出席致詞。記者陳宥菘／攝影