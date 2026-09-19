快訊

中油8500億計息負債壓頂 累虧逼近資本額…董事示警明年恐破產重整

才入團一年多...「timelesz」25歲成員豬俁周杜涉傷害罪遭逮

家長怒控國中女兒被打成腦震盪！男同學補習班暴走抓頭猛撞牆

聽新聞
0:00 / 0:00

千尋智能聯合創辦人：人形機器人2027年中達GPT-3.0里程碑

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
千尋智能的機器人在串糖葫蘆。圖／取自千尋智能微信公眾號
千尋智能的機器人在串糖葫蘆。圖／取自千尋智能微信公眾號

中國人形機器人高速發展，新創公司「千尋智能」聯合創辦人兼首席科學家高陽近日接受外媒專訪時提出，人形機器人最快明年就能理解自然語言指令，完成大多數通用任務，但要真正走入家庭、發揮實際作用，仍需更長時間。

路透報導，中國的人形機器人在硬體技術取得令人印象深刻的進展後，如今已能按照指令衝刺、跳舞和後空翻。機器人企業正日益將重點轉向決定機器人智慧程度、並使其能夠執行更多具有經濟生產力任務的軟體領域。

千尋智能成立於2024年2月，總部位於杭州，是一家從事具身智能機器人研發的企業。今年6月，公司獲得人民幣15億元A輪融資。2026年7月，面向商用服務場景的機器人Moz2首次在WAIC亮相，配備32個自由度。

相比許多競爭對手利用模擬器降低模型訓練成本，千尋智能在訓練機器人大腦時，絕大部分依賴真實世界數據。團隊也發現，使用動作種類更加多元的「髒數據」（dirty data），反而能讓模型進步得更快。

高陽近日接受路透專訪時表示，「大腦」確實是整個機器人技術體系中最薄弱的一環。從研發的時間來看，預計到2027年年中達到GPT-3.0的里程碑，可以使用自然語言與機器人交談，它將執行一系列合理的實體動作，嘗試完成任務。

從應用的時間點來看，高陽評估，未來一到兩年將是工業應用的初步窗口。兩年後，我們會看到機器人被部署到商業服務場景，執行較簡單的任務。而進入家庭，要比這兩者困難得多。

針對人形機器人是否會失控、AI發展速度是否過快等挑戰，高陽認為，隨著機器人最終將在商業場所和家庭等擁擠、難以預測的環境中與更多人類互動，具身人工智慧的安全問題正變得愈來愈重要。一旦基礎模型進入成熟、自主的GPT-4.0時代，研究更先進的人工智慧安全與對齊問題，就會變得更具有實際可操作性。

人形機器人 機器人 軟體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

上緯智聯推動AI服務 打造機器人走入終端客戶場景

麗清強攻機器人 報捷

國產無人機投入美國警消應用領域 矽光子技術助台廠打入NVIDIA供應鏈

威強電攻機器人業務

相關新聞

陸現房銷售制加速推動 確保「一手交錢，一手交房」

大陸住房城鄉建設部表示，「十五五」時期，將加快構建房地產發展新模式，推進現房銷售制，解決項目銷售「一手交錢，一手交房」的問題，實現「所見即所得」，從根本上防範交付風險。

香港青年1句「找工作不易」 催生3萬個實習職位 商界響應

廣納民意，正面回應市民訴求，是衡量政府施政是否貼地的關鍵。特區行政長官李家超接受香港文匯報專訪時，分享了一段在新一份施政報告地區諮詢會上的難忘經歷，「有一位青年人在地區諮詢時說『搵工唔容易』，特別是他剛畢業，工作經驗不夠，搵工有壓力……所以我們（新一份施政報告）推出『三萬青年職位及實習計劃』，這是第一次做，我們發揮了行政主導作用。」

劉兆玄：兩岸應在關鍵技術供應鏈韌性上進行戰略佈局

第29屆京台科技論壇19日上午在北京亦莊開幕，前行政院長、兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄表示，當前供應鏈重組以及去風險化成為全球企業家必須嚴肅面對的課題，兩岸企業應該緊抓未來產業發展的藍圖跟路線，在關鍵技術供應鏈的韌性上進行戰略佈局。

千尋智能聯合創辦人：人形機器人2027年中達GPT-3.0里程碑

中國人形機器人高速發展，新創公司「千尋智能」聯合創辦人兼首席科學家高陽近日接受外媒專訪時提出，人形機器人最快明年就能理解自然語言指令，完成大多數通用任務，但要真正走入家庭、發揮實際作用，仍需更長時間。

中歐因電動車出口互槓！陸官媒：適度多餘產能是產業「緩衝墊」

歐盟傳出已要求中國自願限制混合動力汽車出口，歐盟官員直言，若中國不自行限制，歐盟將採取行動，以阻止歐洲去工業化。中國大陸商務部指控此舉嚴重違反世貿組織規則，中共中央直屬黨媒則發布評論文章，批評「以產能過剩之名行貿易保護之實」，並稱適度富餘更可成為因應市場波動的緩衝。

歐盟要求中國自願制混動汽車出口 陸商務部：嚴重違反市場經濟法則

針對歐盟據報要求中國自願限制混合動力汽車出口，中國商務部發言人昨晚以答記者問形式回應稱，中歐任何解決方案必須確保利益平衡，必須符合世貿組織規則和各自國內法律，充分照顧雙方業界利益。所謂自願出口限制嚴重違反市場經濟法則，中國堅決反對。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。