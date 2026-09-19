歐盟要求中國自願制混動汽車出口 陸商務部：嚴重違反市場經濟法則

針對歐盟據報要求中國自願限制混合動力汽車出口，中國商務部發言人昨晚以答記者問形式回應稱，中歐任何解決方案必須確保利益平衡，必須符合世貿組織規則和各自國內法律，充分照顧雙方業界利益。所謂自願出口限制嚴重違反市場經濟法則，中國堅決反對。

英國金融時報17日報導稱，熟知內情的消息人士透露，歐盟已要求中國自願限制混合動力車的出口。歐盟計劃將中國製造的混合動力車在歐盟市場的比重限制在15%左右，目前這一比例已超過三分之一。如果中國不加以限制，將面臨歐盟更高的關稅。

商務部發言人昨晚在官網就媒體對此進行詢問時答覆說，中方注意到有關報導。所謂自願出口限制嚴重違反世貿組織規則，違反市場經濟法則和公平競爭原則。中方對此堅決反對。

發言人強調，中方的立場是一貫的，中歐之間的任何解決方案必須確保利益平衡，必須符合世貿組織規則和各自國內法律，並充分照顧雙方業界利益。

另大陸外交部發言人郭嘉昆昨下午例行記者會被問到歐盟的此一要求回應表示，具體問題建議向中方主管機關詢問。我們想強調的是，中歐經貿關係的本質是互利共贏，不是你輸我贏的零和競爭。堅持開放合作，透過平等對話協商解決經貿分歧，符合中歐雙方共同利益。

他表示，中國電動車產業的發展，為全球消費者提供了高品質、高性價比的產品，也為全球綠色低碳轉型做出正面貢獻。希望歐方恪守市場開放和自由貿易承諾，遵守世貿組織規則，為各國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。我們將密切關注歐方動向，並採取必要措施維護中國企業正當合法權益。

中歐貿易投資磋商機制第二次部長會議將於10月在北京舉行，隨著會談日期臨近，雙方緊張局勢正在加劇，歐盟對中國提出上述要求，可能是其在談判前為自身創造的籌碼。