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日本化工巨頭旭化成一前員工涉洩商業機密給中國企業被捕

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
圖該旭化成公司被捕前員工涉嫌洩密的黏合劑產品Novacure。它是一種環氧樹脂潛伏型固化劑，用於汽車零部件以及半導體生産。 取自旭化成公司網站
圖該旭化成公司被捕前員工涉嫌洩密的黏合劑產品Novacure。它是一種環氧樹脂潛伏型固化劑，用於汽車零部件以及半導體生産。 取自旭化成公司網站

日本共同社昨晚報導，日本愛知縣警方17日以違反《反不正當競爭法》（洩露營業秘密）的嫌疑逮捕了旭化成公司一名前員工，理由是洩漏用於半導體製造的黏合劑相關機密。旭化成稱洩漏對象為中國企業，但愛知縣警方未公佈此人是否承認犯行。

報導稱，該員工現年66歲，家住靜岡縣富士市。愛知縣警方稱，此人曾擔任製造技術第2部長，2018年11月末從旭化成離職。之後在名古屋市一家公司任職。 2024年8月，這家公司因涉及原嫌疑人的其他資訊外洩案件向警方諮詢。據稱，警方從進入其家中查抄的電腦等物品中發現其帶出了旭化成的機密。

報導稱，嫌疑犯在是2018年11月30日前後，未將存有潛伏性固化劑「能覇旭」生產相關營業機密數據的電子記錄載體還給公司，並於2024年9月13日前後透過電子郵件將其發送給其他企業相關人員。

旭化成稱，公司調查發現上述資訊流向中國企業。該員工在職期間曾擔任電子材料相關工廠廠長及開發負責人。能覇旭是用於汽車零件及半導體製造的黏合劑。該公司表示，正在採取調整機密資訊存取權限、嚴格實施對計劃離職者的資訊管理等措施，並發表評論稱「此事造成困擾和擔憂，對此深表歉意。」

旭化成是日本一家跨國化學工業巨頭，成立於1931年，迄今已有近百年歷史。主要產品是化學品和材料科學。經營紡織品，房屋，建材，電子，製藥和醫療等業務。據其公司今年5月公布的財報中預測，2026年度全年營收將達到鎮為3兆2,540億日圓，約合202億美元。

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