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陸現房銷售制加速推動 確保「一手交錢，一手交房」

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸住房城鄉建設部表示將推進現房銷售制，防範交付風險。聯合報系資料照
大陸住房城鄉建設部表示將推進現房銷售制，防範交付風險。聯合報系資料照

大陸住房城鄉建設部表示，「十五五」時期，將加快構建房地產發展新模式，推進現房銷售制，解決項目銷售「一手交錢，一手交房」的問題，實現「所見即所得」，從根本上防範交付風險。

大陸住建部房地產市場監管司司長張雪濤昨（18）日在國新辦記者會上表示，當前房地產市場出現了「兩個轉變」，一個是房地產市場供求關係發生重大變化；一個是房地產進入存量時代，二手房交易占比從2020年的27%提高到2025年的46%，今年前八個月已經達到52%，超過50%標誌著進入存量時代。

張雪濤強調，現房銷售是大勢所趨，從大陸國家統計局數據來看，近年來現房的銷售面積保持正增長，占新房銷售面積的比重逐年提高。新項目優先選擇現房銷售，統籌用好針對項目的土地、金融、稅收等支持政策；實行預售的，完善預售資金監管，切實維護購房人合法權益。

整體來看，下一步，官方將全力推動房地產三項基礎性制度落地實施。除了現房銷售制，在房地產開發上，主要是做實項目公司制，解決誰是項目獨立的實施主體這個問題。一個房地產項目對應一家項目公司，項目公司依法行使獨立法人的權利，嚴禁企業總部違規抽挪項目公司的資金，這樣一來，房地產項目運行就更加規範、更加安全。

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