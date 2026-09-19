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華為副董徐直軍分析 陸發展AI還不到踩剎車時刻

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

美國科技巨頭近期聯合發聲呼籲放緩人工智慧（AI）發展，但華為副董事長徐直軍認為，大陸AI開發水平可能尚未達到足以面臨美國龍頭企業提到的安全風險，認為大陸應繼續開發更強大的AI模型，在創新和風險緩解之間尋求平衡。

路透報導，徐直軍在上海舉行的年度華為全聯接大會期間表示，由於美國的主流AI模型提供商擁有巨大算力，也許他們能夠察覺大陸AI模型提供商無法察覺的AI風險。他直言，大陸開發者可能需要「加快開發步伐」，才會遭遇與美國前沿AI模型類似的風險。

徐直軍的這番表態，正值美國對AI安全的擔憂日益加劇之際。報導指出，美方這一想法在大陸受到批評，一些大陸研究人員和官方媒體認為，放慢最先進AI模型的開發速度，反而可能有助於維持美國公司的技術優勢。

不過，徐直軍也指出，行業需要在推動AI進步和管理其帶來的風險之間找到一個平衡點。

此外，華為本身也預測自主AI代理的使用將迅速增長，到2035年，AI代理將占全球AI處理流量的90%以上。AI代理是能夠在有限的人工監督下規劃任務、做出決策以及使用軟件或各種工具的系統。華為預計屆時活躍的AI代理數量可能達到9,000億個。

華為目前是大陸國內運算基礎設施的主要供應商，這些基礎設施是訓練先進AI模型所必需的。自2023年美國實施出口管制以來，大陸公司獲取輝達先進晶片的渠道受限，華為在大陸價值約500億美元的AI晶片市場中的重要作用日益凸顯。

華為 大陸 算力

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