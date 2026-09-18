大陸黃牛變挑食…直呼不收iPhone 18 Pro 只要Pro Max

蘋果iPhone 18 Pro系列18日在大陸開賣，黃牛守在蘋果門市外，但他們已經不再對所有新機照單全收，尤其iPhone 18 Pro因電商平台的補貼已跌破發行價，黃牛直言「不收」，只有iPhone 18 Pro Max 256GB勃艮第酒紅版本加價人民幣500元，512GB版本加價人民幣400元，黃牛報價單上還特別標注「即時更新」。

陸媒虎嗅網18日在上海蘋果直營店外，一名黃牛對勃艮第酒紅1TB版本最初報價是加價人民幣700元，但虎嗅網記者還價後，黃牛隨即把加價降至600元，並先詢問是「拿貨還是自用」。

Pro Max仍有溢價，但「還價即降」說明這種溢價並不堅挺。首發需求並沒有消失，只是集中到了少數頂配型號和熱門配色。相比之下，Pro沒有進入黃牛的加價名單，意味著蘋果並未在整個Pro系列上製造出同等強度的稀缺性。

從現場看，黃牛對不同型號的態度已經出現明顯分化，Pro Max部分版本仍有短期套利空間，Pro則缺少穩定溢價。開售數小時後，酒紅色與白色的部分配置出現零星庫存釋放。蘋果店員也提醒虎嗅網，可以持續刷新預約頁面，尋找臨時釋放的提貨名額。

新配色曾是蘋果製造首發辨識度和短期稀缺感的重要手段。從「土豪金」到「暗夜綠」，熱門顏色往往伴隨著更高的黃牛溢價。但從現場情況看，勃艮第酒紅並未形成壓倒性的購買熱度。至少在首發當天，新配色尚不足以帶動整個Pro系列普遍加價。

與iPhone 4、iPhone 6時期動輒排隊數十小時、黃牛加價數千元相比，蘋果近年來通過預約交付和線上通路逐漸壓縮了首發套利空間。近幾代產品中，「標準版迅速降價、Pro系列部分配置短期加價」已經成為常態。

黃牛並沒有消失，只是變得更加挑食。他們願意追逐的，不再是所有貼著「新iPhone」標籤的產品，而只是最稀缺、最容易轉手的少數型號。

比首發排隊人數更重要的變化，是蘋果調整產品開賣節奏。行業內推測，標準版iPhone 18將被推遲至2027年初，秋季銷售窗口主要留給價格更高的Pro系列。這相當於暫時抽走了同一代新品中價格較低的選項。

隨著Pro系列銷量占比提升，其對蘋果平均售價和利潤的貢獻也越來越大。按照今年的產品安排，蘋果希望進一步減少內部競爭，將更多當期需求導向高客單價型號，只要Pro占比、平均售價和高存儲版本銷量繼續提升，蘋果依然可能獲得更好的收入和利潤表現。

但買不到標準版不等於消費者一定會購買Pro。標準版推遲後，原本的潛在用戶至少還有三種選擇，購買上一代產品、等待標準版發佈，或者轉向其他品牌。

高盛等機構認為，這種產品節奏有助於減少內部競爭、改善假日銷售季的產品結構；另一部分機構則擔心，標準版缺席會顯著抬高當代新品的購買門檻，進而壓制整體需求。

首發日的黃牛報價尚不足以判定哪一方正確，卻已經曝露出一個風險，消費者願意為Pro Max少數版本支付溢價，並沒有對整個Pro系列照單全收。

虎嗅獲得的一份香港報價顯示，港版Pro Max 256GB一度溢價約2,400港元，折合人民幣約2,184元，是大陸黃牛報價的四倍多。港版Pro 256GB則僅溢價150港元，接近原價交易。雖然港版是消費者的一個選擇，但並不影響銷量的趨勢。它只是再次證實了，首發溢價主要集中在Pro Max，而不是整個Pro系列。

與此同時，第三方通路也在削弱蘋果官方定價的權威。拼多多等平台在開售首日便提供補貼，電信運營商也參與其中，所以消費者不必在原價購買Pro和不購買之間二選一，還可以等待渠道降價。

第三方補貼未必意味著蘋果銷量受損，因為補貼由第三方承擔。可是對消費者來說，首發即補貼會進一步削弱原價搶購的必要性。第一時間擁有的吸引力自然會下降。

廣發證券分析師以預售表現平淡為由，下調了Pro系列的產量預期。其判斷是，上游記憶體成本上漲推高整機成本，而Pro起售價提升可能反過來壓制銷量。

樂觀者則更關注交付週期。大摩指出，在高端機供應鏈備貨增加的情況下，部分機型仍然需要等待2至4周，據此判斷潛在需求可能比表面資料更健康。

一種可能的結果是，iPhone總銷量和中國市場占有率承壓，但Pro占比、平均售價和單機利潤繼續提高。對蘋果而言，這意味著它可能在產品結構上成功，卻在市場規模上付出代價。

首發日的上海直營店外，相熟的黃牛與快遞員打著招呼，保安持續勸離攬客者，消費者則在國行、港版和電商補貼之間反復計算。

iPhone在中國早已不再只靠新品光環驅動購買，也不再是一種身份圖騰。對越來越多消費者來說，它是一款需要比較版本差異、通路價格和換機成本的高價日常消費品。

這並不意味著蘋果失去了高端需求。Pro Max部分版本仍然存在溢價，說明願意為頂配產品付費的用戶依然存在。變化是這種需求難以再覆蓋整個產品系列。黃牛的報價背後，折射出蘋果創新吸引力再一次被稀釋。