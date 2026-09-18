中經院劉孟俊：中國「安全為主」趨勢恐延續 經濟面臨兩條路徑

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊18日表示，中國「安全優先」的政策方向可能延續，未來經濟發展大致存在兩條路徑，若重回經濟發展軌道，仍有望維持中速成長，若持續高度強調安全，則可能走向「高控制、低效率」。於此同時，AI、量子科技、機器人等科技領域仍可能持續出現亮點，形成「科技仍有突破、整體經濟偏弱」的局面。

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊18日出席由政大國關中心舉行的「鞏固與重塑：解析二十大後中國發展的動態與展望研討會 」，報告由劉孟俊與中華經濟研究院第一研究所副所長吳佳勳所撰寫的論文〈二十大後安全優先體制下的中國經濟發展挑戰〉。

劉孟俊表示，若「安全化」已成主要經濟體的共同趨勢，也就是說不只是中國，其他國家也會考慮到安全化的政策，至於為什麼對於中國的影響比較大，可以從四個面向去思考。

論文指出，其一，中國「總體國家安全觀」涵蓋政治、經濟、文化、社會、科技與網路等廣泛領域，使經濟活動與安全考量之間的界線較為模糊。若安全認定具有較大裁量空間，企業面臨的便不只是可估計的合規成本，而是較難定價的政策不確定性。

其二，中國監管裁量較大，企業對政策適用範圍與執法結果的預期較不穩定。同樣的安全管制，在制度可預期性較高的環境中主要表現為可定價的風險；在政策可預期性較低的環境中，則較易轉化為難以定價的不確定性，進而延後不可逆的長期投資。

其三，中國黨國體系同時具有監管者、所有者、債權人與採購者等多重角色，並可透過黨組織、國有股權及「特殊管理股」等機制參與企業治理。監管與所有權角色的交疊，使國家安全與政策目標得以更直接進入企業決策，企業因而更傾向將政策相容性納入經營考量。

其四，中國依賴國有金融體系、產業政策與行政性資源配置支應戰略目標，部分調整成本可能轉由家計與非優先部門承擔。當幹部考核更重視安全、合規與風險控制，經濟效率損失較難形成改變政策方向的回饋。

前瞻即將在明年舉行的二十一大，劉孟俊指出，以安全為主的趨勢在逐漸上升，中國未來走向大致可以分成兩條路徑。一條路徑相對樂觀，如果能重新回到經濟發展的軌道，預期仍可維持中速成長；但如果持續以非常嚴格、將安全置於高度優先的位置發展，並可能走向「高控制、低效率」、並陷入長期停滯的局面。

他也提出，中國以安全為主導的政策方向，可能不只是在「十五五」規劃期間，也會是中共二十一大前後的主軸，在此趨勢下，中國科技發展仍可能持續有所表現，例如AI、量子科技、機器人等領域，仍會出現新的亮點；但整體經濟可能持續偏弱的局勢。