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施政報告首提港府用人民幣支付支出 財經官員：順理成章

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
港府財經事務及庫務局局長許正宇。中通社
港府財經事務及庫務局局長許正宇。中通社

香港新公布的施政報告和首份五年規劃中，點出的香港金融之變引起關注，特別是港府要推動人民幣支付支出。港府財經官員稱推動匹配的人民幣收取和支付是順理成章。

港府財經事務及庫務局局長許正宇在香港五年規劃和施政報告記者會上說，兩份文件體現了香港在金融上的兩大戰略變化，包括由追求規模轉為追求功能提升，以及由金融城市變為金融賦能的城市，希望通過「金融+」戰略，以金融作為引子推動包括科技、綠色和民生方面發展，以金融服務實體經濟。

對於財經界關注港府要推動以人民幣作為政府支出貨幣，許正宇稱推動以人民幣支付支出，有助消除香港政府手上的人民幣資金面對的匯率風險。

他說，香港政府在不少場景都會收取人民幣，包括發行人民幣債券、目前正審議透過人民幣收取股票印花稅，以及推動股票南向通納入人民幣櫃枱，但現時可以使用人民幣的場景不多。香港政府的人民幣資金儲備量不太大，推動匹配的人民幣收取和支付是順理成章。

許正宇特別談到推動黃金以人民幣計價，說今年內港交所將公布全新的人民幣期貨產品，希望透過產品提升人民幣在全球貴金屬市場的影響力。

他又稱，目前在全球百年變局下，香港政府、企業以至個人都尋求多元化的投資選項，在貨幣上希望能提供中國香港方案，配合多元化資產配置需求。

在人民幣櫃枱納入互聯互通方面，許正宇稱有監管方面溝通和技術對接的問題，希望在成熟後盡快落實。

許正宇還提到香港黃金中央清算及結算系統，試運行階段啟動至今兩個多月，運作非常順暢，而透過系統存入的黃金數量亦相當顯著，認為是一個好現象，表明將香港建設為國際黃金交易中心的計劃得到高度認可。已經收到參與結算系統的首批十一家銀行以外的其他銀行查詢，表達參與意願。他認為下一步是至關重要，現時目標是在明年第一季正式運行系統，同時今年內由交易所公佈全新的人民幣實物交割黃金合約細節。

香港特首李家超也在一個講解施政報告的電台節目中說，現時有75%至85%的離岸人民幣交易在香港進行，可以再進一步加強人民幣國際化，提出容許投資者在港使用人民幣認購債券、投資股票，亦可用作支付部份政府合約的交易。早前香港有公務員到大陸機構培訓，香港政府將研用人民幣繳付部份費用，亦都會研究用來支付東江水費用，有序推進人民幣國際化，在不同領域進行試驗，以確保取得成果，強調不會急速推展。

港府 人民幣 香港

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