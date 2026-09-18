預售屋將步入歷史？大陸住建部：推進「現房銷售制」

近年大陸房地產市場發生重大變化，尤其是地產商爆雷，導致爛尾樓曾一度造成社會關注的背景下，大陸住房城鄉建設部官員18日表示，「十五五」時期，將加快構建房地產發展新模式，推進現房銷售制，解決項目銷售「一手交錢，一手交房」的問題，實現「所見即所得」，從根本上防範交付風險。

大陸住建部房地產市場監管司司長張雪濤18日在國新辦記者會上表示，當前房地產市場出現了「兩個轉變」。一個是房地產市場供求關係發生重大變化；一個是房地產進入存量時代，二手房交易占比從2020年的27%提高到2025年的46%，今年前8個月已經達到52%，超過50%標誌著進入存量時代。

「十五五」時期，大陸住建部將積極適應房地產的新形勢新變化，推動房地產高品質發展。在商品房銷售上，推進現房銷售制，解決項目銷售「一手交錢，一手交房」的問題，實現「所見即所得」，從根本上防範交付風險。

張雪濤強調，現房銷售是大勢所趨，從大陸國家統計局數據來看，近年來現房的銷售面積保持正增長，占新房銷售面積的比重逐年提高。新項目優先選擇現房銷售，統籌用好針對項目的土地、金融、稅收等支持政策；實行預售的，完善預售資金監管，切實維護購房人合法權益。

整體來看，下一步，官方將全力推動房地產三項基礎性制度落地實施。除了現房銷售制，在房地產開發上，主要是做實項目公司制，解決誰是項目獨立的實施主體這個問題。一個房地產項目對應一家項目公司，項目公司依法行使獨立法人的權利，嚴禁企業總部違規抽挪項目公司的資金，這樣一來，房地產項目運行就更加規範、更加安全。

在房地產融資上，主要是推行主辦銀行制，解決誰來提供項目融資的問題。一個項目確定一家銀行或者銀團作為它的主辦銀行，開發、建設、銷售的資金要全部存入主辦銀行，由主辦銀行提供項目的融資服務，滿足項目的合理融資需求。項目公司和主辦銀行實行雙項選擇，銀行在自主研判項目條件的基礎之上來選擇項目公司，而項目公司則根據融資服務需求來選擇主辦銀行，這樣就形成了主辦銀行和項目公司二者利益共用、風險共擔的機制。

稍早，8月28日，大陸住房城鄉建設部、自然資源部、金融監管總局聯合印發《關於完善商品住房銷售制度的通知》，明確新出讓土地、已出讓但尚未取得建設工程規劃許可證的商品住房項目「優先選擇現房銷售」，仍實行預售的項目須主體結構封頂才能開始賣、且購房資金全額納入監管帳戶。