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湖北6G 開放試驗裝置落地
湖北6Ｇ產業對接活動十七日在武漢舉行，6Ｇ開放試驗裝置正式落地，將面向智能體工廠等高精度工業場景，開展融合技術與場景聯合驗證，打造6Ｇ開放創新生態。
中新社報導，6Ｇ產業是湖北重點布局的未來產業，6Ｇ技術試驗與創新驗證是推動6Ｇ技術落地應用的關鍵環節。湖北近期出台系列政策措施，圍繞技術突破、產品測試、試驗網絡部署、標桿場景打造等方面，推動6Ｇ產業加快創新發展。
湖北省經濟和信息化廳總工程師曾曠怡介紹，武漢東湖高新區光電子信息企業集聚，光纖光纜、光模塊、基站設備等核心產品技術水平國內領先；湖北科研機構、實驗室等創新平台加快布局，與龍頭企業形成產學研協同創新格局。
當前，湖北正圍繞空天地海融合通信、通感算智融合等方向開展核心技術攻關。近年來，在6Ｇ國際標準、空天地海一體化通信、無線核心技術、芯片器件研發等領域取得一批標誌性成果。
同時，湖北組建6Ｇ創新發展聯盟，搭建系列專業創新平台；同步推進小規模6Ｇ原型試驗網建設，在智能製造、智能網聯、低空經濟、遠程醫療等領域開展示範應用，持續推進6Ｇ「規劃布局—試驗組網—技術驗證—場景落地—產業轉化」全鏈條發展體系。
現場，重點企業進行6Ｇ合作簽約儀式，圍繞6Ｇ智能船舶、6Ｇ網絡智能超表面應用場景擴展等領域開展合作。
曾曠怡表示，未來，湖北還將圍繞關鍵技術攻關、場景應用和成果轉化等方面，聚力攻堅突破、構建生態矩陣，加快打造6Ｇ產業集群，形成「裝置開放—技術驗證—場景應用—產業集聚」的良性循環。
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