湖北6G 開放試驗裝置落地

今天在歐洲街頭，遇到一輛中國電動車，已經不算新鮮事。在巴黎的充電站旁，在柏林的車流裡，越來越多中國車標駛過。中國汽車製造商正在迅速擴大歐洲市場份額。德國「商報」依託數據服務商Dataforce的數據分析，今年一月至七月，中國品牌占歐洲新車註冊量為百分之八點七；而二○二一年同期，這一比率僅為百分之○點六。

2026-09-18 03:47