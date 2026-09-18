壯大產業…北京中關村 打造新賽道策源地

中共北京市委教育科技人才工作領導小組十六日發布「十五五時期中關村世界領先科技園區建設規劃」（下稱規劃）。規劃提出，到二○三○年中關村基本建成世界領先科技園區，到二○三五年全面建成世界領先科技園區。

中新社報導，位於北京的中關村是中國第一個國家高新技術產業開發區和國家自主創新示範區。十四五時期，中關村綜合排名蟬聯國家高新區首位，二○二五年園區總收入突破十兆元人民幣。

規劃提出，到二○三○年，中關村持續湧現全球引領性技術和標誌性產品，建成具有技術主導權的世界級產業集群，打造新賽道策源地、世界一流企業棲息地、全球投資首選地、高水平人才高地；到二○三五年，中關村的影響力、競爭力、引領力全球領先。

規劃提出，開闢新領域新賽道，打造未來產業創新高地；促進產業發展壯大，建設世界級產業集群；深化開放協同發展，建成全球創新網絡的關鍵樞紐。

在強化關鍵核心技術攻關方面，規劃提出面向新賽道策源，瞄準前沿性、顛覆性技術領域，推動超導材料、超寬禁帶半導體、原子級製造等率先實現突破。在集聚全球頂尖人才方面，規劃提出繪製全球產業領軍人才圖譜，精準引進領軍企業家和高水平創業團隊。規劃還提出鼓勵中關村企業形成全球領先的標準規範和主導產品，提升專利、標準、技術、產品等出海能力。