字節系AI製藥公司融資達陣

由字節跳動分拆出來的AI製藥公司新生探途（Anew Labs）完成首輪天使輪融資，融資金額2.9億美元，投後估值達15億美元。融資完成後，字節跳動保留56%股份，保持控股地位。有機構認為，AI製藥的競爭正從分子升級為「數據×模型×管線」的系統能力。

新生探途前身為字節跳動內部藥物發現團隊，由AI4S（AI for Science，指利用AI技術研發）算法人才和資深製藥領域專家構成，2021年由劉凱組建，核心團隊約50人。2026年6月，上述業務從字節跳動分拆獨立運營後，核心團隊整體遷入新主體。

該公司官網顯示，其運營多個生物分子結構預測與設計、抗體設計優化以及藥物發現相關平台，研發管線（R&D Pipeline）中包含全球首個可同時靶向IL-17家族全部三種二聚體類型的小分子抑制劑。

事實上，目前製藥行業依託AI4S（指利用AI技術入局新藥研發賽道），早已成為眾巨頭布局重要方向。跨國藥企近期動作頻仍，比如：禮來與輝達今年1月達成合作，共建AI創新實驗室，雙方計劃五年內投入逾十億美元，打造2小時即可完成一輪迭代的乾濕一體化藥物研發閉環；必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）正向其三萬多名員工推廣Anthropic的旗艦級Claude AI平台，以擴大AI和AI智能體在研究、臨床開發及企業運營中的應用。

大陸AI製藥活動密集，定位AI Native新藥研發的「艾斐智藥」近期完成億元級別人民幣天使輪融資；安科生物與深勢科技簽署戰略合作協議，雙方將圍繞抗體偶聯藥物（ADC）毒素載荷（Payload）分子設計與優化展開深度合作，共同引入AI4S技術賦能創新藥研發等。