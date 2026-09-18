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大陸持倉美債 探近18年低點

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
美國財政部公布，今年7月，海外持有的美債規模按月減少504億美元，至9.25兆美元，跌至近九個月低位。其中，中國大陸持有美債規模減少154億美元，降至6,180億美元，探2008年以來的近18年新低。路透
美國財政部公布，今年7月，海外持有的美債規模按月減少504億美元，至9.25兆美元，跌至近九個月低位。其中，中國大陸持有美債規模減少154億美元，降至6,180億美元，探2008年以來的近18年新低。路透

美國財政部公布，今年7月，海外持有的美債規模按月減少504億美元，至9.25兆美元，跌至近九個月低位。其中，中國大陸持有美債規模減少154億美元，降至6,180億美元，探2008年以來的近18年新低。

持有最多美債的日本持倉規模連跌三個月，當月減少128億美元，至1.1兆美元，為近一年來新低；第二大持有國英國則增加了584億美元，達到9,983億美元。日本在7月干預匯市，估計可能賣出包括美債在內的部分外國證券，為匯市干預籌措資金。

美國財政部長日前表示，美國出手幫助日圓升值，意味著日本政府不必出售美國資產來為外匯干預籌措資金。

分析認為，大陸美債持倉長期下行趨勢，與外匯儲備多元化、人民幣國際化及中美利差倒掛背景下，外匯資產配置再平衡密切相關。

美國財政部資料顯示，7月十大海外美債持有者中，僅英國、盧森堡、開曼群島三國增持，其餘七國均出現下降。這種高度分化的格局，折射出各國在外匯儲備管理、匯率干預與資產配置上的不同邏輯。

另一方面，據大陸中央國債登記結算公司（中債登）公布最新數據計算，8月境外機構增持中國大陸國債約人民幣16億元，為連續第四個月增持，持有規模升至近人民幣2.03兆元；政策性銀行債則小幅增持約人民幣6億元。

盛寶銀行首席投資策略師Charu Chanana表示，在歐洲央行、日本央行等其他全球主要央行紛紛升息之際，中國大陸的利率周期正日益與美國、歐洲和日本形成分化。

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