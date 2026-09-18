版圖擴張 大陸汽車加速全球化布局

今天在歐洲街頭，遇到一輛中國電動車，已經不算新鮮事。在巴黎的充電站旁，在柏林的車流裡，越來越多中國車標駛過。中國汽車製造商正在迅速擴大歐洲市場份額。德國「商報」依託數據服務商Dataforce的數據分析，今年一月至七月，中國品牌占歐洲新車註冊量為百分之八點七；而二○二一年同期，這一比率僅為百分之○點六。

中新社報導，這只是中國汽車加速出海的一個縮影。今年以來，中國汽車出海雙線操作：一邊把整車賣出去，一邊把產業能力扎下根。

先看出口。中國汽車工業協會最新數據顯示，八月汽車出口一○一萬輛，同比增長百分之六十五點三，月度出口量連續三個月站穩百萬級台階。前八個月汽車累計出口七一五點三萬輛，同比增長百分之六十六點七，已超越二○二五年全年七○九點八萬輛的出口總量。

汽車出口何以連上台階？全球需求是重要支撐。北方工業大學汽車產業創新研究中心研究員張翔受訪時表示，當前海外市場對新能源汽車需求旺盛。不少國家已設定節能減排目標並明確時間節點，新能源汽車成為重點推廣的方向。同時，國際油價維持高位，新能源汽車市場滲透率得以快速提升，為中國新能源車型打開了廣闊的增長空間。

在出口規模衝高的同時，出海邏輯也在發生更深層變化。車百會研究院理事長張永偉指出，地緣政治、關稅及非關稅壁壘、本地化要求等因素，使汽車全球化面臨更強的不確定性。對此，中國汽車企業需要從單純產品出口進一步走向品牌、製造和能力的全球化，並積極探索本地化、合作賦能等新的國際化路徑。

今年以來，長安汽車巴西工廠、比亞迪印尼工廠等多家海外工廠正式投產。據南方產業智庫不完全統計，約有十四家中國主流車企在海外布局，乘用車各類生產及組裝基地總數超一百三十個。中國車企正超越單純出口商角色，成為品牌運營、本地製造、全產業鏈服務的深度參與者。

合作模式也在反轉。過去「外資出技術、中方出市場」的舊劇本正在改寫。以零跑與斯特蘭蒂斯的跨國合作為代表，國內車企依託海外合資公司反向輸出國內成熟的智能電動技術，實現從「產品出海」向「技術出海」的層級躍升。