陸燃氣渦輪機打入全球鏈 科技巨擘、電力公司瘋狂搶購

AI資料中心用電爆發式增長，帶動全球燃氣渦輪機需求攀升，面對全球供不應求，大陸除加速突破燃氣渦輪機技術，相關業者亦積極打入國際大廠供應鏈，成為AI電力基礎設施熱潮下的新受惠者。

隨著生成式AI算力規模大幅擴張，傳統電網建設速度已遠遠追不上資料中心的擴張需求。為避免缺電導致營運中斷，科技巨擘與電力公司開始瘋狂搶購燃氣渦輪機，將其作為「離網（Off-grid）供電」與快速補充電力缺口的關鍵戰略設備。

需求主要來自大型科技公司，如微軟、OpenAI、Meta等巨頭紛採購燃氣渦輪機自建電廠；供給方面，GE Vernova、西門子能源、三菱重工三大國際業者燃氣渦輪機交期已排至2030年。

摩根大通今年8月發布報告顯示，第2季全球燃氣輪機新增訂單約38GW，年增71%，創單季歷史新高，較第1季增長29%。報告預計，2026年全年全球燃氣渦輪機訂單將達120GW。

界面新聞引述北京博研智尚報告，2025年大陸高效率重型燃氣渦輪機市場中，東方電氣以42.6%市占率居首，哈爾濱電氣的市占率31.8%居次，中國船舶集團旗下中船動力研究院市占率13.7%。其中，東方電氣燃氣輪機及配套設備營收已達人民幣34.81億元，維持中國大陸第一。

除了燃氣渦輪機整機之外，中國大陸相關零組件業者也正加速打入全球供應鏈，今年上半年業績普遍大幅成長。以燃氣輪機葉片大廠應流股份來看，上半年航空發動機和燃氣輪機業務收入人民幣8.87億元，占營收近半，在手訂單約人民幣22億元，並已打入西門子能源、貝克休斯、韓國斗山等國際廠商供應鏈。

萬澤股份客戶包括義大利安薩爾多能源等國際燃氣渦輪機客戶；隆達股份已進入GE Vernova、西門子能源、貝克休斯及東方電氣等海內外主流燃氣渦輪機企業供應鏈；聯德股份燃氣輪機核心零部件已大量供應全球主要客戶，配套資料中心供電、燃氣電站等應用領域。