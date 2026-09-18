寧德時代市值四個月蒸發3兆 車企集體「去寧化」

大陸動力電池龍頭寧德時代近期股價走弱，短短四個月市值蒸發逾人民幣7,000億元（約新台幣3.3兆元）。分析師指，產能過剩、競爭加劇，加上車企集體「去寧化」，成為近期大陸資本市場關注焦點。

寧德時代A股自5月高點人民幣467元回落至人民幣300元左右，最大回檔幅度約35%。與之形成反差的是，公司業績仍然高歌猛進，2026上半年營收人民幣2,769億元，年增54.80%；歸於母公司股東淨利潤（歸母淨利）人民幣432億元，年增41.98%。

新浪財經指，投資人目前擔憂大陸電池產業產能過剩、競爭激烈，以及電動車需求與企業獲利能力。同時，車企降低對寧德時代依賴，也成為市場關注焦點。

實際上，大陸新能源車企正在加速調整核心供應商體系，擺脫對寧德時代的依賴。動力電池行業開始告別一家獨大，形成「兩超多強」的競爭格局。

其中，寧德時代、比亞迪形成第一梯隊；欣旺達、中創新航、國軒高科等為第二梯隊。龍頭車企頻頻向第二梯隊企業拋出「橄欖枝」。

其中，以第二梯隊的欣旺達最受關注。9月初，理想汽車宣布斥資人民幣26.5億元，增資欣旺達動力，交易完成後相關主體將持股11.17%；小米則與欣旺達、中創新航成為電池戰略合作夥伴，澎程系列已不再採用寧德時代電池。

理想並計畫自2026年下半年起，讓自有品牌電池陸續應用於更多車型；吉利則規畫40%電池產能自供、40%向寧德時代採購、20%由其他供應商補充。

不過，目前，寧德時代在大陸國內動力電池裝車市占仍高達46.7%，三元鋰電池全球市占率超75%。「動力電池一哥」本色不改。

另，彭博提到，目前47位分析師一致給予寧德時代「買入」評級。Edmond de Rothschild資產管理基金經理Bing Yuan稱，過去許多汽車製造商曾推動「去寧化」，但沒有一家成功；複製寧德時代的技術與可靠性極為困難，規模較小的供應商或許能滿足大眾市場車型需求，但旗艦及高端產品線仍會依賴寧德時代。