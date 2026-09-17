蘋果最貴手機…iPhone Duo還沒開賣就翻車？陸媒：發燙等問題引質疑

蘋果iPhone Duo頂配版本價格達到人民幣26,499元，是蘋果史上最貴的手機，但在大陸尚未開賣就引發爭議，大陸科技博主「影視颶風」Tim發布的影片中提到了iPhone Duo的發熱和可靠性問題。

一財網報導，Tim表示，iPhone Duo在日常情況下溫度相當可控，然而一旦錄製影片或高負載，攝像頭下方就「巨燙」，這是他測過最燙的手機之一。他用iPhone Duo錄製了3分鐘左右的4K 60幀影片，發現已經「燙得快握不住了」。

Tim在影片裡表示，iPhone Duo的發熱狀況之所以呈現「一邊很涼一邊可以煎雞蛋」，是因為這款手機的設計將所有算力和信號都集成在攝像頭下方，即便有VC均熱板，還是壓不住熱量。他猜測，蘋果此後將通過軟體更新降低性能，以保證體驗，解決發熱問題。

Tim在B站上發佈的相關影片觀看量已超過300萬，17日關於iPhone Duo燙到握不住的詞條還上了微博熱搜。除了發燙問題，Tim 反掰iPhone Duo發現「可靠性」問題一事，也引發了爭議。

這名博主在影片裡表示，他往反方向壓了一下折疊屏，本來以為沒事，但事後回看影片發現螢幕閃了一下。他還承諾自己沒有用力掰，稱iPhone Duo和直板機的可靠性就是不同。

iPhone是向內折疊的方案，所謂反方向就是向外掰。怒喵科技創始人、前魅藍總裁李楠在微博上表示質疑，稱可靠性測試是按使用者完成所有產品設計功能的情況下檢測合格設計的，「你反著掰，是為了用什麼產品功能？」。但也有網友評論稱，確實有可能會出現掰反的情況，甚至掰反也是一個普遍動作。

李楠也承認折疊屏的脆弱性。他表示，折疊屏的確非常脆弱，不是因為反著掰而脆弱，最大的問題是在完全正常的使用情況下，甚至不打開內屏，內屏都有一定概率損壞，這是行業急需解決的問題。

除了發燙和螢幕可靠性問題受關注，Tim還在其測評影片中提到iPhone Duo攝影的弱點和保修價格的高昂，稱該手機後攝沒有真正的光學長焦攝像頭，不能指望與直板機比影片或拍照的能力。

iPhone Duo起售價人民幣15,999元，頂配版本價格達到26,499元，將於10月23日在大陸發售。