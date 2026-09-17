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大陸8月青年失業率增至18.9% 重回高點

中央社／ 台北17日電

中國國家統計局今天發布，8月城鎮青年失業率增至18.9%，較7月上升1個百分點，是今年以來最高數值。

根據發布數據，8月全國城鎮不包含在校生的16歲至24歲勞動力失業率為18.9%，較7月的17.9%上升1個百分點，重回2025年8月的高位，當時相關數據同樣為18.9%。

此外，全國城鎮25至29歲勞動力失業率為7.5%，7月為7.2%；全國城鎮30到59歲勞動力失業率為3.9%，與7月持平。

今年6月，青年失業率一度降至14.9%的低點。

國家統計局已於15日公布8月份全國城鎮調查失業率為5.3%，比7月上升0.1個百分點。當時官方表示，8月失業率上升的主因，是新畢業生進入勞動力市場帶來的季節性影響。

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