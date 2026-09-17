拚成為「輝達」…華為昇騰960晶片提前明年Q1發布 進度超預期

華為輪值董事長汪濤17日在華為全聯接大會上表示，昇騰960晶片提前就緒，實現性能翻番。其中，昇騰960DT將於2027年Q1發布，比原計劃提前三季；昇騰960PR將於2027年Q3發布，比原計劃提前一季。

汪濤指出，後續將堅持一年一代的演進節奏，昇騰970計劃2028年推出，昇騰980計劃2029年推出。依託τ定律的創新方向，實現算力規格繼續翻倍，訪存帶寬、訪存容量、互聯帶寬等也將大幅提升。

華為會上發布業界首個採用NPO技術的昇騰960超節點，並升級鯤鵬超節點、推出OceanStor M900 AI記憶存儲系統；基於靈衢UnifiedBus統一互聯，構建Agentic超節點集群，支持百萬卡超大規模集群。

華為發布數據顯示，截至目前，鯤鵬全球開發者超過416萬，全球生態合作夥伴超過7,200家，支持了560多個全球開源項目，openEuler裝機量也已超過2,000萬套，成為大陸服務器操作系統市佔第一。CANN社區月活開發者突破5,200名，基於昇騰+CANN的原生訓練模型已超過40個，也是大陸唯一支持預訓練的技術路線。

汪濤在會上也表示華為七大重要部署：一是華為AI戰略的核心是算力，堅持硬體變現；二是「超節點+集群」，打造中國堅實算力底座，為世界構建新的選擇；三是構建開源開放的算力生態，支持主流大模型原生訓練、積極擁抱「百模千態」；四是盤古大模型聚焦華為產品智能化，增強自身產品競爭力；五是提供線下+線上的靈活算力方案，加速行業智能化；六是創新多樣性算力，推進AI入端、上車，智能無所不及；七是圍繞「用算」構築新一代通信網絡，把智能傳遞給每個人、家庭和企業。

華為此前在網上流傳的華為監事會主席郭平與新員工座談紀要中，明確提出華為在ICT及計算業務領域的目標是成為「輝達」。具體的戰略定位和內容包括將算力底座作為核心定位、確保生態兼容與高效運行與差異化的AI大模型路線等。