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先進封測擴產引過剩疑慮 陸封測龍頭稱按需求規劃產能

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸先進封裝巨頭盛合晶微是全球極少數具備矽基2.5D封裝大規模量產能力的企業，也是中國大陸唯一實現該規模化量產的企業。圖／盛合晶微官網
大陸先進封裝巨頭盛合晶微是全球極少數具備矽基2.5D封裝大規模量產能力的企業，也是中國大陸唯一實現該規模化量產的企業。圖／盛合晶微官網

在AI算力帶動下，大陸先進封測廠持續擴產，外界擔憂有產能過剩疑慮。大陸先進封裝巨頭盛合晶微日前在業績會上回應表示，會根據客戶提供的業務預測及公司對市場需求的判斷進行產能規劃。

盛合晶微是全球極少數具備矽基2.5D封裝大規模量產能力的企業，也是中國大陸唯一實現該規模化量產的企業。在2.5D封裝領域，公司全球市佔率約為8%，是華為昇騰AI晶片的核心封裝供應商（2025年上半年營收佔比約74%）；同時也服務於海光信息、寒武紀等國產AI晶片龍頭。

儘管當前高端先進封裝（如2.5D/3D）處於供不應求的狀態，但大陸封測頭部企業正掀起擴產潮，大量新增產能計劃在2028年左右集中釋放。由於封測產能建設周期長達2-3年，若未來AI算力需求增速不及預期，或者技術路線發生變更，外界擔憂當前激進擴產的高端產能可能在幾年後面臨「投產即落後」或閒置的結構性過剩風險。

盛合晶微高管在半年報業績說明會上表示，該公司採用「客戶定制、以銷定產」的受託生產加工模式，且高度重視技術研發創新，持續進行技術升級和產品創新，以鞏固行業地位和競爭優勢。公司將持續跟蹤上下游供需變化，結合實際情況，安排產能的動態建設。

在產能布局上，盛合晶微稱，多層細線寬系統集成封測項目（一期）於2026年5月12日開工建設，總投資人民幣98億元，鞏固公司在中段矽片加工、晶圓級封裝和芯粒多晶片集成封裝領域的技術地位。另外，公司位於上海臨港的東盛合芯三維集成晶片製造（一期）項目於2026年6月29日開工建設，總投資人民幣100億元，擬建成3DIC規模量產能力。

盛合晶微半年報顯示，上半年實現總營業收入人民幣34億元，年增長7.2%；歸母淨利潤人民幣4.49億元，年增3.33%，今年第2季，淨利潤實現人民幣2.58億元，年降約16.4%。主要業務中，公司芯粒多晶片集成封裝業務營收佔比約54%，該業務營業收入年增2.61%。

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